Почему Лукашенко часто очень эмоциональный? Разобралась психолог Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда Президента спросили, о чем он мечтает, тот сходу ответил – «Каб не было войны!» Чтобы люди просто спокойно жили и не были вброшены в очередную войну. И не зря после глава государства призвал белорусов добросовестно относиться к работе, ведь безалаберность человека в труде дестабилизируют государство. Эту взаимосвязь не все замечают, но каждый обычно чувствует по ухудшению качества жизни.

И страна, где народ что-то не устраивает, имеет дополнительные риски к войне. Тем более теперь, когда борьбу против других государств совершают не своими руками. И страну поджигают, бросив в удобный момент людям спичку. Однако, если каждый наш человек, находясь на рабочем месте, добросовестно посвятит свое время труду, он внесет важный вклад в развитие и стабильность своего государства. Ведь благополучная жизнь в стране – не только один президент, это мы: наша ответственность, знание, трудолюбие и готовность их применить. Размышляя с этого ракурса, становится понятно, почему наш Президент настолько эмоционален, выявляя попустительство руководителей и чиновников на рабочем месте. Ведь безалаберность отдельных людей на работе со временем всплывет общей проблемой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А что делать и как – я уже вам сказал. Тоже по-народному: пожалуйста, занимайтесь своим делом! Бухгалтер, экономист – считайте! Рабочие, операторы – крутите, вертите, нажимайте на кнопки компьютера. А я буду заниматься своим делом! Каждый должен заниматься своим делом!. Алена Дзиодзина:

Ведь именно так мы предупреждаем дестабилизацию обстановки в стране, и каждый белорус в этом смысле может и должен что-нибудь сделать, находясь на своей плоскости. Страна нам дает ресурсы, а далее – выбор наш. Увы, но на исполнительном уровне человек склонен допускать расточительность или по каким-то причинам бездействовать. И в этом смысле сейчас такие люди по отношению к Беларуси – преступники. Как бы неприятно для них оно не звучало, но тот, кому доверены ресурсы страны – должен действовать. Именно то, что он делать должен, находясь у себя на рабочем месте. Если обратиться к памяти исторического опыта, то именно в странах, где люди на какое-то время были погружены в нестабильность, оказавшись вброшены в атмосферу нужды и беспокойства о своем завтрашнем дне, нередко насаждалась чудовищная идеология, которую народ никогда бы не принял в более благополучные времена. Алена Дзиодзина:

9 ноября в мире отмечается День против фашизма и антисемитизма – явлений, которые, возможно, не прижились бы, если бы им не предшествовал экономический и политический кризис. Находясь в атмосфере хаоса, люди ищут определенности, а в условиях нужды психологически перестраиваются на режим выживания. Одни эксперты в области политической психологии считают, что это порой способствует утрате морально-нравственных ориентиров и усилению уровня агрессии, особенно если подыскать виноватых. Другие сходятся в том, что народ психологически не выдерживает «свободу» как условия хаоса и готов вверить свою судьбу любому, кто посулит им вернуть порядок, определенность, стабильность. И именно в этом отчаянии люди нередко принимают лидеров с прежде чуждыми для себя идеями. А через время и они становятся нормой в обществе.