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Трамп рассказал, что может назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

06 мая 2025 08:42
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Трамп рассказал, что может назвать виновных в подрыве «Северных потоков»-0

Как заявил президент США Дональд Трамп, он может установить виновных во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» без дорогостоящего расследования, ссылаясь на то, что многие знают об организаторах. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Трамп отрицал российскую причастность, несмотря на скептицизм окружающих, и подчеркнул свою собственную роль в препятствовании осуществлению проекта «Северный поток 2» на этапе его строительства.

Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, при этом Германия, Дания и Швеция предполагают, что причиной стал саботаж. Компания Nord Stream AG отметила существенный ущерб и неопределенные сроки ремонта. Россия назвала произошедшее актом международного терроризма, однако требования о проведении всестороннего расследования не привели ни к каким выводам.

Фото: pixabay

# Дональд Трамп

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