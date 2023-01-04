Почему 2023-й объявили Годом мира и созидания? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Акцентировать предстоящий год как отражающий нашу направленность уже закрепилось в Беларуси традицией. С одной стороны, это образцово настраивает на жизнь при поддержке устоявшихся ценностных ориентаций, а с другой – кое-что говорит про нас вопреки существующим мифам. 2022 стал Годом исторической памяти, что символизирует нашу способность извлекать мудрость из опыта и уважение современного белоруса к тому, что прошли предшественники, сберегавшие нашу страну. Эти ценности, как правило, вплетены в культуру народа и находят свое отражение даже в простой повседневной жизни: отношении к труду, к стране и друг к другу. Но несмотря на то, что обычно народ уже представляет собой носитель, нравственные ориентиры во многом зависят от личности конкретного лидера. На него люди смотрят, с него нередко берут пример, он способен влиять на условия, что лягут в основу фундаментальных ориентаций характерных народу. В нашем случае – белорусам.

Алена Дзиодзина:

В своем новогоднем обращении Президент задал еще один ориентир, который поддержит нас в этот год: «Если мы хотим жить в свободном и независимом государстве, то должны беречь и защищать историческую память, духовные ценности и исконные традиции. Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания». Ведь прежде на их базе и развивалась наша страна, ими питалась культура народа, на них опирались отношения белорусов не только друг с другом, но и с другими странами. Менялось время, менялся весь мир. Нередко вместе с ним подменялись понятия. И теряя свои фундаментальные ценности, народы лишались персональной истории. Их путь при потере себя становился чей-то чужой историей. Мы же всегда держали в фокусе мир и вместо пути беспощадных и разрушающих войн предпочитали идти по стезе созидания. В этом направлении размышлял и наш Президент, отмечая, что идеи о мире и созидании соответствуют устремлениям наших сердец и теперь. Даже несмотря на то, что другие воюют, мы отстаиваем свое право на жизнь, созидая. Не отвечаем злобой на зло, не идем по пути провокаций с агрессией, не принимаем в нашу культуру чью-то чужую игру.