Овечкин подарил Лукашенко джерси с личным автографом и пожеланием

Российский хоккеист Александр Овечкин подарил Президенту Беларуси Александру Лукашенко майку «Вашингтона» с автографом и пожеланием всего наилучшего. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

«Александру Григорьевичу от Ови! Всех благ», – подписал джерси Овечкин и оставил автограф.

Ранее в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Лукашенко поздравил Овечкина с его рекордом в НХЛ, отметив, что гордится им как хоккейный болельщик.

«Я от души его поздравляю, пользуясь случаем. Мы гордимся им», – сказал лидер Беларуси.