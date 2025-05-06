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Овечкин подарил Лукашенко джерси с личным автографом и пожеланием

06 мая 2025 09:27
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Овечкин подарил Лукашенко джерси с личным автографом и пожеланием-0

Российский хоккеист Александр Овечкин подарил Президенту Беларуси Александру Лукашенко майку «Вашингтона» с автографом и пожеланием всего наилучшего. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

«Александру Григорьевичу от Ови! Всех благ», – подписал джерси Овечкин и оставил автограф.

Ранее в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Лукашенко поздравил Овечкина с его рекордом в НХЛ, отметив, что гордится им как хоккейный болельщик.

«Я от души его поздравляю, пользуясь случаем. Мы гордимся им», – сказал лидер Беларуси.

Фото: Telegram-канал Пул Первого.

# Александр Овечкин # Александр Лукашенко

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