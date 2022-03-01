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Белоконев: люди стали озлобленными, более жестоко выражаются. Отличить, где правда, а где ложь, очень сложно

01 марта 2022 13:22
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Единый подход в противостоянии фейкам и кибератакам – нейтрализацию таких вызовов и угроз пропишут и в Концепции информационной безопасности Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 марта участники профильной комиссии провели консультации по актуальным вопросам. Разговор состоялся в формате видеоконференции. Мероприятие запланированное и традиционное.

Белоконев: люди стали озлобленными, более жестоко выражаются. Отличить, где правда, а где ложь, очень сложно-1

Олег Белоконев, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью:
Безусловно, среди современных вызовов и угроз, учитывая события, которые происходят, на первый план выходит информационная безопасность. Вот эти все фейки вы можете наблюдать сейчас, то, что происходит. К сожалению, еще и люди стали какими-то озлобленными, стараются более жестоко выражаться. Отличить, где правда, а где ложь, очень и очень сложно. Очень надеюсь, что та работа, которая сейчас ведется в рамках Концепции информационной безопасности Союзного государства уже с учетом всех вызовов, рисков и угроз в этой сфере действительно станет работоспособным документом.

Белоконев: люди стали озлобленными, более жестоко выражаются. Отличить, где правда, а где ложь, очень сложно-4

На заседании Комиссии по безопасности стороны также рассмотрели проекты концепций новых программ в пограничной и военной сферах.

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# Союзное государство # общество # Олег Белоконев # Фотофакт

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