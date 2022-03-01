Белоконев: люди стали озлобленными, более жестоко выражаются. Отличить, где правда, а где ложь, очень сложно

Единый подход в противостоянии фейкам и кибератакам – нейтрализацию таких вызовов и угроз пропишут и в Концепции информационной безопасности Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 марта участники профильной комиссии провели консультации по актуальным вопросам. Разговор состоялся в формате видеоконференции. Мероприятие запланированное и традиционное.