Белоконев: люди стали озлобленными, более жестоко выражаются. Отличить, где правда, а где ложь, очень сложно

Единый подход в противостоянии фейкам и кибератакам – нейтрализацию таких вызовов и угроз пропишут и в Концепции информационной безопасности Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 марта участники профильной комиссии провели консультации по актуальным вопросам. Разговор состоялся в формате видеоконференции. Мероприятие запланированное и традиционное.
Олег Белоконев, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью:
Безусловно, среди современных вызовов и угроз, учитывая события, которые происходят, на первый план выходит информационная безопасность. Вот эти все фейки вы можете наблюдать сейчас, то, что происходит. К сожалению, еще и люди стали какими-то озлобленными, стараются более жестоко выражаться. Отличить, где правда, а где ложь, очень и очень сложно. Очень надеюсь, что та работа, которая сейчас ведется в рамках Концепции информационной безопасности Союзного государства уже с учетом всех вызовов, рисков и угроз в этой сфере действительно станет работоспособным документом.