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«Приходят очень разных возрастов». В Столбцах открылась выставка, посвящённая Якубу Коласу

04 ноября 2021 16:19
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Новости Беларуси. В Столбцовском районном центре культуры открылась выставка, посвященная народному поэту Беларуси Якубу Коласу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Приходят очень разных возрастов». В Столбцах открылась выставка, посвящённая Якубу Коласу-1

Информационные стенды привезли из Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, который находится в Минске.  

«Приходят очень разных возрастов». В Столбцах открылась выставка, посвящённая Якубу Коласу-4

Материалы отображают жизнь поэта, представлены сведения из его педагогической деятельности, фотографии, документы, среди которых есть даже рукописи.  

«Приходят очень разных возрастов». В Столбцах открылась выставка, посвящённая Якубу Коласу-7

Павел Баран, методист выставочного зала Столбцовского районного центра культуры:  
Самое приятное, кроме школьников, которые записываются от школ, приходят люди и индивидуально. И что самое приятное, приходят очень разных возрастов. Самого маленького возраста, это приходил школьник 6-й или 7-й класс потому, что он проходил мимо и ему стало интересно. Самый пожилой, приходил дедушка, мы с ним разговорились, ему 87 лет. Для нас это хорошая нотка, потому что мы знаем, что можно продолжать дальше и возить подобные выставки. И они будут пользоваться популярностью.  

«Приходят очень разных возрастов». В Столбцах открылась выставка, посвящённая Якубу Коласу-10

Здесь же представлены предметы быта XIX века. Например, лапти 1883 года, утюги, самовары, глиняные горшки и деревянные скульптуры. Сейчас в Столбцах продолжается работа по созданию памятника Якубу Коласу.  

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Павел Баран # Фотофакт

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