«Приходят очень разных возрастов». В Столбцах открылась выставка, посвящённая Якубу Коласу

Павел Баран, методист выставочного зала Столбцовского районного центра культуры:

Самое приятное, кроме школьников, которые записываются от школ, приходят люди и индивидуально. И что самое приятное, приходят очень разных возрастов. Самого маленького возраста, это приходил школьник 6-й или 7-й класс потому, что он проходил мимо и ему стало интересно. Самый пожилой, приходил дедушка, мы с ним разговорились, ему 87 лет. Для нас это хорошая нотка, потому что мы знаем, что можно продолжать дальше и возить подобные выставки. И они будут пользоваться популярностью.