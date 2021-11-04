«Приходят очень разных возрастов». В Столбцах открылась выставка, посвящённая Якубу Коласу

Новости Беларуси. В Столбцовском районном центре культуры открылась выставка, посвященная народному поэту Беларуси Якубу Коласу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Столбцовском районном центре культуры открылась выставка, посвященная народному поэту Беларуси Якубу Коласу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Информационные стенды привезли из Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, который находится в Минске.
Материалы отображают жизнь поэта, представлены сведения из его педагогической деятельности, фотографии, документы, среди которых есть даже рукописи.
Павел Баран, методист выставочного зала Столбцовского районного центра культуры:
Самое приятное, кроме школьников, которые записываются от школ, приходят люди и индивидуально. И что самое приятное, приходят очень разных возрастов. Самого маленького возраста, это приходил школьник 6-й или 7-й класс потому, что он проходил мимо и ему стало интересно. Самый пожилой, приходил дедушка, мы с ним разговорились, ему 87 лет. Для нас это хорошая нотка, потому что мы знаем, что можно продолжать дальше и возить подобные выставки. И они будут пользоваться популярностью.
Здесь же представлены предметы быта XIX века. Например, лапти 1883 года, утюги, самовары, глиняные горшки и деревянные скульптуры. Сейчас в Столбцах продолжается работа по созданию памятника Якубу Коласу.