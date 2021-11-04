Когда в Беларуси начнут вакцинировать детей? Рассказал Дмитрий Пиневич

Новости Беларуси. Прививать детей от коронавируса в Беларуси начнут в 2022 году. Об этом 4 ноября заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четвертую волну вирус сложнее переносят молодые люди, в группе риска и дети. С сентября в Беларуси разрешили прививать беременных и кормящих женщин. По мнению медиков, вакцинация пока единственный способ защитить себя от тяжелых последствий COVID-19.

В последние дни, по информации Минздрава, заболеваемость коронавирусом в Беларуси идет на спад. Но расслабляться не время. Врачи по-прежнему призывают вакцинироваться и соблюдать правила эпидэтикета.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Если третья фаза не прошла, то детям не рекомендовали, а сейчас вы увидите и в авторитетных научных изданиях, и в периодике, и просто в средствах массовой информации, что один за одним начинают производители вакцин заявлять о том, что они уже допускают постепенно вниз категорию младше 18 лет и детский возраст, которому разрешено и будет предлагаться вакцинация. Мы по крайней мере на 2022 год уже планируем, что дети будут вакцинироваться. В скором времени это уже будет фактически сезонная вакцинация, в которой коронавирус будет входить либо в единую вакцину, которая будет комбинирована, как сейчас против гриппа, либо это будет две вакцины, как рекомендовано и делается сейчас.