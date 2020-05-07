Белевич об электромобилях: «Развитие получит не Минск, а какие-то областные центры, поселения с частной застройкой»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Сейчас по стране, если верить статистике, у нас ездят менее тысячи электромобилей. Но планируется, что через 5 лет – страшно сказать – несколько сотен тысяч может быть, да?

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:

Нет, десяток.

Игорь Марзалюк:

Десяток тысяч. Но, на самом деле, насколько все эти планы реалистичны?

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Александр Белевич:

Вышел указ Президента о льготах, в частности, по растаможке электромобилей, по НДС для ввозных электромобилей. И мне кажется, что обстановка у нас с бывшими в употреблении электромобилями очень резко начнёт меняться в сторону увеличения количества, как это сейчас происходит в Украине. То есть там порядка 15 тысяч электромобилей. То есть против наших, как Вы сказали, – меньше тысячи. Но реально – порядка 200. То есть это, я думаю, очень сильно стимулирует. Причём это развитие вижу, в первую очередь, получит не город Минск, а какие-то областные центры, поселения с частной застройкой. Где человек сможет просто у себя дома во дворе зарядить электромобиль.

Игорь Марзалюк:

А почему не город Минск?

Александр Белевич:

Потому что здесь первый вопрос – часто поднимается вопрос зарядных станций. То есть в многоэтажной застройке обеспечить электрозарядную инфраструктуру, на самом деле, очень и очень проблематичный вопрос. Выделенные места нужны тогда, потому что, да, поставили вот тогда очень много зарядных станций « Белоруснефть» – мы видим по городу Минску. Но буквально каждый вечер проезжая, мы видим, что они все чудесно заставлены обычными бензиновыми автомобилями. Зарядные станции возле торговых центров, на заправках они кардинально, с моей точки зрения, проблему не решат.