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«Мечтаю, чтобы выросли хорошими детьми». Жители Гродненской области помогли многодетному отцу-одиночке

07 мая 2020 10:27
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Новости Беларуси. Неожиданный и очень добрый отклик получил материал, снятый нашими корреспондентами в феврале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

«Мечтаю, чтобы выросли хорошими детьми». Жители Гродненской области помогли многодетному отцу-одиночке-1

В специальном репортаже «Больше, чем папа» мы рассказывали историю многодетного отца из Лидского района, который один воспитывает пятерых детей.

Она бросила его с четырьмя детьми, а он усыновил пятого и воспитывает всех сам. История отца-одиночки  

«Мечтаю, чтобы выросли хорошими детьми». Жители Гродненской области помогли многодетному отцу-одиночке-4

Репортаж набрал 16 тысяч просмотров и десятки комментариев. Но главное, люди стали объединяться, чтобы оказать помощь семье. И уже вторую неделю в дом к Запасниковым приходят в гости с подарками.

«Мечтаю, чтобы выросли хорошими детьми». Жители Гродненской области помогли многодетному отцу-одиночке-7

Анастасия Бояринцева, жительница Гродно:
Очень приятно. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто согласился помочь, потому что мы сделали маленькое, хорошее дело.

«Мечтаю, чтобы выросли хорошими детьми». Жители Гродненской области помогли многодетному отцу-одиночке-10

Александр Запасник, многодетный отец:
О чем я мечтаю? Чтобы выросли хорошими, нормальными детьми, нашли свою профессию, сами себя в жизни.

«Мечтаю, чтобы выросли хорошими детьми». Жители Гродненской области помогли многодетному отцу-одиночке-13

Волонтерам удалось приобрести для семьи стиральную машину и пылесос, бытовую химию, одежду, постельное белье и сладости. Но самое главное, помогли детским желаниям сбыться. Так, например, у Захара появились долгожданные принадлежности для рыбалки.

# Дети и родители # общество # Фотофакт

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