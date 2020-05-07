«Мечтаю, чтобы выросли хорошими детьми». Жители Гродненской области помогли многодетному отцу-одиночке

Новости Беларуси. Неожиданный и очень добрый отклик получил материал, снятый нашими корреспондентами в феврале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В специальном репортаже «Больше, чем папа» мы рассказывали историю многодетного отца из Лидского района, который один воспитывает пятерых детей. Она бросила его с четырьмя детьми, а он усыновил пятого и воспитывает всех сам. История отца-одиночки

Репортаж набрал 16 тысяч просмотров и десятки комментариев. Но главное, люди стали объединяться, чтобы оказать помощь семье. И уже вторую неделю в дом к Запасниковым приходят в гости с подарками.

Анастасия Бояринцева, жительница Гродно:

Очень приятно. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто согласился помочь, потому что мы сделали маленькое, хорошее дело.

Александр Запасник, многодетный отец:

О чем я мечтаю? Чтобы выросли хорошими, нормальными детьми, нашли свою профессию, сами себя в жизни.