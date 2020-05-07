«Велополосу на улице Веры Хоружей согласовывали около 2-3 лет». Разбираемся, почему так долго

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:

Разные есть запросы, разная есть их реализация. Например, велополосу на улице Веры Хоружей проектировали и согласовывали в сумме около 2-3 лет. То есть это достаточно долго. Но надо понимать, что это был первый проект. Это было экспериментальное решение. И многие вопросы долго прорабатывались и решались. Думалось, как сделать лучше. Приезжали к нам заграничные эксперты из Германии, Нидерландов – оставляли свое мнение. Поэтому этот конкретно проект затянулся.