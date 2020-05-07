Более 600 свободных рабочих мест предложат на электронной ярмарке вакансий

Новости Беларуси. Информация для тех, кто ищет работу: 8 мая подходящую вакансию можно подобрать, не выходя из дома, на электронной ярмарке достойных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 10:00 до 12:00 соискателям будет предложено более 600 свободных рабочих мест. В мероприятии примут участие 10 организаций Минска. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.