Глава «Белкоммунмаша» о производстве электротранспорта в Беларуси: «Надо найти изюминку, которую надо делать»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Реально в ближайшей перспективе городской транспорт трансформировать таким образом, что у нас будут наши отечественные электробусы во всех городах?

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Сегодня практически вся Европа и по миру в целом, имеет свои программы. И именно с заменой на электротранспорт существующей транспортной системы. Объясняется это по многим параметрам. Это и экология, естественно, в первую очередь. Поэтому для этого у нас есть всё.

Александр Белевич: «Мы видим задачу в создании в Беларуси технологии по производству компонентной базы для электротранспорта»

Игорь Марзалюк:

А батареи для электробусов, для электромобилей у нас наши или импортные?

Владимир Король:

Сегодня самый главный момент – надо найти ту, скажем, изюминку которую надо делать. Сегодня не надо бежать и догонять технический прогресс, который уже кто-то достиг. Нужно воспользоваться вот этими, так сказать, разработками, этими решениями и создать свою технологическую цепочку, добавив в неё свои компетенции, которые мы можем добавить. Вот мы сегодня на этом пути как бы идём, и я поддерживаю вот эту идею, а остальное для этого всё есть.