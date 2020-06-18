«Беларускі народ заўсёды меў светаадчуванне, якое выразна адрознівала ўсяленскае дабро ад абсалютнага зла»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Калі мы кажам аб апошняй вайне і папярэднічаўшай ёй не самайх простай эпохе 30-ых, мы, вот я асабіста, не магу не выказаць захаплення людзям, якія нягледзячы на тое, што многія з тых, хто ўзяў у рукі зброю і змагаўся з акупантамі, тых, хто ратаваў людзей іншай расы, крові і рэлігіі цэной сваіх сем’яў – сярод іх многія з тых, хто ваяваў са зброяй ў руках у партызанах, у першую чаргу, на акупаванай тэрыторыі.

У многіх з іх былі рэпрэсаваны іх продкі, але беларускі народ заўсёды меў фундаментальнае, універсальнае, хрысціянскае, заснаванае на аўраамічных каштоўнасцях, светаадчуванне, якое выразна адрознівала ўсяленскае дабро ад абсалютнага зла. І беларускі народ, нягледзячы ні на што, разумеў, што ёсць абсаютнае дабро і ёсць абсалютнае зло. Тыя, хто прыйшоў з нацыскай ідэялогіяй, увасаблялі абсалютнае зло. І тут ніякіх іншых інтэрпрытацый быць ня можа.

Таму наша шанаванне помнікаў, гэта не проста нейкая мізэрная памяць фрагментарная, гэта памяць і пакланенне перад людзьмі, якія ў імя перамогі ахвяравалі самым дарагім, што толькі можа быць у чалавека – сваім жыццём. І вось пра гэта мы павінны памятаць. І гэта павінна быць з намі. І гэта не пафас, не фанфары, не проста ляскат тэхнікі. Гэта нашыя чалавечыя душы, нашы чалавечыя сэрцы. Гэта неўміручасць нашага нацыянальнага духа. Вось гэтым мы пераможам. Таму што, калі з намі Бог, то хто супраць нас?