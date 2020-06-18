Прямой эфир

«Беларускі народ заўсёды меў светаадчуванне, якое выразна адрознівала ўсяленскае дабро ад абсалютнага зла»

18 июня 2020 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

Декан истфака БГУ: «У Беларусі захоўваюцца сотні тысяч архіўных дакументаў аб вайне. Мы іх узнялі, асэнсавалі? Не. Гэта мы павінны яшчэ зрабіць»

«Беларускі народ заўсёды меў светаадчуванне, якое выразна адрознівала ўсяленскае дабро ад абсалютнага зла»-1

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Калі мы кажам аб апошняй вайне і папярэднічаўшай ёй не самайх простай эпохе 30-ых, мы, вот я асабіста, не магу не выказаць захаплення людзям, якія нягледзячы на тое, што многія з тых, хто ўзяў у рукі зброю і змагаўся з акупантамі, тых, хто ратаваў людзей іншай расы, крові і рэлігіі цэной сваіх сем’яў – сярод іх многія з тых, хто ваяваў са зброяй ў руках у партызанах, у першую чаргу, на акупаванай тэрыторыі.

У многіх з іх былі рэпрэсаваны іх продкі, але беларускі народ заўсёды меў фундаментальнае, універсальнае, хрысціянскае, заснаванае на аўраамічных каштоўнасцях, светаадчуванне, якое выразна адрознівала ўсяленскае дабро ад абсалютнага зла. І беларускі народ, нягледзячы ні на што, разумеў, што ёсць абсаютнае дабро і ёсць абсалютнае зло. Тыя, хто прыйшоў з нацыскай ідэялогіяй, увасаблялі абсалютнае зло. І тут ніякіх іншых інтэрпрытацый быць ня можа.

Таму наша шанаванне помнікаў, гэта не проста нейкая мізэрная памяць фрагментарная, гэта памяць і пакланенне перад людзьмі, якія ў імя перамогі ахвяравалі самым дарагім, што толькі можа быць у чалавека – сваім жыццём. І вось пра гэта мы павінны памятаць. І гэта павінна быць з намі. І гэта не пафас, не фанфары, не проста ляскат тэхнікі. Гэта нашыя чалавечыя душы, нашы чалавечыя сэрцы. Гэта неўміручасць нашага нацыянальнага духа. Вось гэтым мы пераможам. Таму што, калі з намі Бог, то хто супраць нас?

# История # общество # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
«Практически всю четвёртую четверть вообще не виделись». Как учителя помогают выпускникам в подготовке в ЦТ
18 июня 2020 13:59

«Практически всю четвёртую четверть вообще не виделись». Как учителя помогают выпускникам в подготовке в ЦТ

Минздрав: в Беларуси выздоровели 34 023 пациента с коронавирусом
18 июня 2020 13:50

Минздрав: в Беларуси выздоровели 34 023 пациента с коронавирусом

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска
18 июня 2020 13:49

«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска