«Решили частичку своей души отдать нашим врачам». Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й больнице Минска

Новости Беларуси. Время добрых дел. Бизнес продолжает поддерживать медиков, которые в эпицентре борьбы за жизни и здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из резидентов ПВТ передал спонсорскую помощь 6-й столичной больнице.

Учреждение одно из первых в Минске перешло на работу с пациентами с диагнозом COVID-19. С начала эпидемии здесь вылечили почти 2 тысячи человек. И сегодняшняя помощь – знак благодарности и признания нелегкого труда. Врачи получили более 50 тысяч защитных изделий.

В составе помощи – комбинезоны, маски и другие средства. В ближайшее время в клинику поставят специальные наборы для определения антител. Кроме того, в преддверии профессионального праздника спонсоры решили сделать приятные подарки каждому. Сотрудники больницы получили праздничные наборы.

Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением № 2 6-й городской клинической больницы Минска:

Люди вслух благодарят, потому что действительно в этой ситуации человек надеется, что медицинский работник, который рядом с ним, избавит, спасет, защитит. Стали ценить наш труд, понимать, какой он сложный и какой он бывает очень опасный.

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

Мы приобрели уникальный опыт и лечения пациентов, и работы в новых эпидемических условиях, который, в принципе, бесценен и будет использован для лечения наших пациентов. Опыт, который был направлен на спасение каждого человека: протянуть ему руку, дать ему жизнь.

Наталья Рыженкова, директор компании по производству полупроводниковых цифровых устройств:

Они отдают нам свою доброту, свою заботу, потому что никакое оборудование суперсовременное, которое помогает в диагностике, никогда не заменит внимание и чуткость врача. И поэтому сегодня мы решили частичку своей души отдать нашим врачам. Всему медицинскому персоналу, который сейчас работает в непростых условиях.