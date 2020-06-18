Минздрав: в Беларуси выздоровели 34 023 пациента с коронавирусом

Новости Беларуси. Данные Минздрава на 18 июня. К этому дню в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 34 023 пациента, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. Данные Минздрава на 18 июня. К этому дню в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 34 023 пациента, сообщили в программе Новости «24 часа».
В последнее время количество победивших болезнь значительно превышает число новых случаев заражения. Однако эпидемиологи напоминают: вирус еще не побежден, поэтому призывают соблюдать меры предосторожности.
С момента вспышки COVID-19 в Беларуси зарегистрировано 56 657 человек с положительным тестом.
В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства
Всего же в лабораториях страны проведено свыше 800 тысяч исследований.
За весь период распространения коронавирусной инфекции умер 331 пациент с подтвержденным диагнозом COVID и рядом хронических заболеваний.