Минздрав: в Беларуси выздоровели 34 023 пациента с коронавирусом

Новости Беларуси. Данные Минздрава на 18 июня. К этому дню в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 34 023 пациента, сообщили в программе Новости «24 часа».

В последнее время количество победивших болезнь значительно превышает число новых случаев заражения. Однако эпидемиологи напоминают: вирус еще не побежден, поэтому призывают соблюдать меры предосторожности.

С момента вспышки COVID-19 в Беларуси зарегистрировано 56 657 человек с положительным тестом. В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства Всего же в лабораториях страны проведено свыше 800 тысяч исследований.