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Минздрав: в Беларуси выздоровели 34 023 пациента с коронавирусом

18 июня 2020 13:50
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Новости Беларуси. Данные Минздрава на 18 июня. К этому дню в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 34 023 пациента, сообщили в программе Новости «24 часа».

Минздрав: в Беларуси выздоровели 34 023 пациента с коронавирусом-1

В последнее время количество победивших болезнь значительно превышает число новых случаев заражения. Однако эпидемиологи напоминают: вирус еще не побежден, поэтому призывают соблюдать меры предосторожности.

Минздрав: в Беларуси выздоровели 34 023 пациента с коронавирусом-4

С момента вспышки COVID-19 в Беларуси зарегистрировано 56 657 человек с положительным тестом.

В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства

Всего же в лабораториях страны проведено свыше 800 тысяч исследований.

Минздрав: в Беларуси выздоровели 34 023 пациента с коронавирусом-7

За весь период распространения коронавирусной инфекции умер 331 пациент с подтвержденным диагнозом COVID и рядом хронических заболеваний.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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