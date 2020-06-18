«Практически всю четвёртую четверть вообще не виделись». Как учителя помогают выпускникам в подготовке в ЦТ

Как сообщил министр образования, на обучение за счет бюджета планируют принять свыше 27 тысяч человек (подробнее здесь ).

Новости Беларуси. Белорусские вузы в 2020 году готовы принять более 55 тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа». Цифра несколько выше, чем в 2019-м. Подать документы можно в полсотни университетов и институтов.

Первый этап вступительной кампании – централизованное тестирование. У выпускников есть еще несколько дней на подготовку. В помощь и школьные учителя. Например, в 33-й минской гимназии проходят консультации. Для ребят, которые в условиях пандемии четвертую четверть провели на дистанционном обучении, это хорошая возможность подтянуть программу.

Александр Берестовский, выпускник гимназии № 33 Минска:

У нас перенос централизованного тестирования на две недели. С одной стороны, у нас больше времени, чтобы подготовиться, а с другой стороны, больше времени, чтобы понервничать.

Мы практически всю четвертую четверть вообще не виделись с учителями, не ходили в школу, и все обучение перешло к нам на дом. Хотелось побольше времени провести со своими друзьями в школе последние эти дни.