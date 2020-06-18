«Практически всю четвёртую четверть вообще не виделись». Как учителя помогают выпускникам в подготовке в ЦТ
Новости Беларуси. Белорусские вузы в 2020 году готовы принять более 55 тысяч студентов, сообщили в программе Новости «24 часа». Цифра несколько выше, чем в 2019-м. Подать документы можно в полсотни университетов и институтов.
18 июня прошло первое заседание государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями.
Как сообщил министр образования, на обучение за счет бюджета планируют принять свыше 27 тысяч человек (подробнее здесь).
Первый этап вступительной кампании – централизованное тестирование. У выпускников есть еще несколько дней на подготовку. В помощь и школьные учителя. Например, в 33-й минской гимназии проходят консультации. Для ребят, которые в условиях пандемии четвертую четверть провели на дистанционном обучении, это хорошая возможность подтянуть программу.
Александр Берестовский, выпускник гимназии № 33 Минска:
У нас перенос централизованного тестирования на две недели. С одной стороны, у нас больше времени, чтобы подготовиться, а с другой стороны, больше времени, чтобы понервничать.
Мы практически всю четвертую четверть вообще не виделись с учителями, не ходили в школу, и все обучение перешло к нам на дом. Хотелось побольше времени провести со своими друзьями в школе последние эти дни.
Дмитрий Калинов, выпускник гимназии № 33 Минска:
В преддверии основного нашего экзамена, в преддверии централизованного тестирования нам необходимо именно личное общение с учителями, для того чтобы мы разобрали вопросы, которые были при подготовке на протяжении последних двух лет, были устранены непосредственно в реальном времени.
Напомним, график проведения ЦТ в 2020 году сместился на более позднее время. Первый тест по белорусскому языку абитуриенты напишут 25 июня.