«Один район – один проект». Новую производственную площадку с упором на экспорт запустили в Молодечно

В 2024 году в Минской области планируют завершить 16 проектов в рамках программы «Один район – один проект», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Создать инновационное производство в каждом районе в свое время поручил глава государства. Это поможет закрыть сразу несколько целей. Появятся новые рабочие места и финансовые перспективы. Так, на молодечненском предприятии по выпуску электротехнической продукции открыли новую производственную площадку. Упор сделан на экспорт.

Молодечненское предприятие более 30 лет выпускает электротехническую продукцию. Специализируются на осветительном оборудовании для городских улиц и транспорта. Завод постоянно модернизируется. А в рамках инвестиционной программы «Один район – один проект» здесь открыли новый производственный участок. Город выделил площадку под строительство цеха.

Александр Завадич, главный инженер предприятия по выпуску электротехнической продукции:

Здесь поддерживается микроклимат 22-24 градуса и влажность 45, ни больше ни меньше. Это очень важно для пайки печатных плат, иначе паста будет либо засыхать, либо растекаться.

Благодаря открытию производственной площадки создано 15 новых рабочих мест. Специалисты занимаются пайкой электронных компонентов. Работают на высокотехнологичном современном оборудовании, что способствует повышению качества и увеличению объемов производства.