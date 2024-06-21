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22 июня в Минской области пройдут митинги-реквиемы, молебны и визиты к ветеранам

21 июня 2024 18:06
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Митинги-реквиемы, молебны и визиты к ветеранам. 22 июня в Минской области пройдут памятные мероприятия, приуроченные ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

22 июня в Минской области пройдут митинги-реквиемы, молебны и визиты к ветеранам-1

Так, в Крупках состоится траурный митинг. Участие в нем примут более 200 человек. А в Несвижском районе в рамках акции Белой Руси «Память сердца» посетят граждан, детство которых выпало на годы Великой Отечественной войны. В Молодечно участники митинга-реквиема соберутся в городском парке культуры и отдыха имени Победы. Состоится возложение цветов и символичная минута молчания. Торжественные ритуалы, памятные мероприятия и возложения цветов пройдут в каждом уголке Минской области.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области

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