Прямой эфир

В мемориальном комплексе «Тростенец» пройдёт городской митинг-реквием

21 июня 2024 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске проходят мероприятия, приуроченные ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мемориальном комплексе «Тростенец» пройдёт городской митинг-реквием-1

Во всех районах столицы вспоминают тех, кто ценой собственной жизни сохранил мир на нашей земле. К памятникам несут розы и ярко алые гвоздики. Так, 21 июня в 21:30 в Тростенце у монумента «Врата памяти» состоится митинг-реквием и народное возложение цветов к мемориалу. Здесь соберутся тысячи неравнодушных минчан и гостей столицы, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов. В мероприятии также примут участие руководство города, представители организаций и предприятий столицы, а также общественных объединений.

В мемориальном комплексе «Тростенец» пройдёт городской митинг-реквием-4

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
В городе Минске в мемориальном комплексе «Тростенец» пройдет городской митинг-реквием. Мы приглашаем всех жителей Минска, всех гостей тоже остаться небезучастными, прийти, присоединиться к этому памятному мероприятию, принести цветы, подумать, вспомнить, осознать ту трагедию, через которую прошел белорусский народ, пропустить ее через свои чувства, эмоции, рассказать своим детям, чтобы память народная ожила в веках.

22 июня ровно в 12:00 Минск присоединится к Всебелорусской минуте молчания. Чтобы почтить память каждого, кто ценой собственной жизни сохранил мир на нашей земле.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Казакевич # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Новации законодательства о предпринимательской деятельности обсудили в Заводском районе
21 июня 2024 18:04

Новации законодательства о предпринимательской деятельности обсудили в Заводском районе

Виктор Лукашенко и порядка 100 байкеров приняли участие в открытии детской площадки в Слониме
21 июня 2024 18:03

Виктор Лукашенко и порядка 100 байкеров приняли участие в открытии детской площадки в Слониме

Легко внушаемые – как вовлекают подростков в террористическую деятельность?
21 июня 2024 17:47

Легко внушаемые – как вовлекают подростков в террористическую деятельность?