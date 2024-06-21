В мемориальном комплексе «Тростенец» пройдёт городской митинг-реквием

В Минске проходят мероприятия, приуроченные ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во всех районах столицы вспоминают тех, кто ценой собственной жизни сохранил мир на нашей земле. К памятникам несут розы и ярко алые гвоздики. Так, 21 июня в 21:30 в Тростенце у монумента «Врата памяти» состоится митинг-реквием и народное возложение цветов к мемориалу. Здесь соберутся тысячи неравнодушных минчан и гостей столицы, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов. В мероприятии также примут участие руководство города, представители организаций и предприятий столицы, а также общественных объединений.

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

В городе Минске в мемориальном комплексе «Тростенец» пройдет городской митинг-реквием. Мы приглашаем всех жителей Минска, всех гостей тоже остаться небезучастными, прийти, присоединиться к этому памятному мероприятию, принести цветы, подумать, вспомнить, осознать ту трагедию, через которую прошел белорусский народ, пропустить ее через свои чувства, эмоции, рассказать своим детям, чтобы память народная ожила в веках.

22 июня ровно в 12:00 Минск присоединится к Всебелорусской минуте молчания. Чтобы почтить память каждого, кто ценой собственной жизни сохранил мир на нашей земле.