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Беларусь закрывает Генконсульство Украины в Бресте. Сокращение дипмиссии соответствует Венской конвенции

27 марта 2022 18:25
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Новости Беларуси. 22 марта в КГБ Беларуси заявили, что полностью ликвидировали резидентуру Украины. Сотрудники посольства страны-соседки в Минске и консульства в Бресте вели активную разведывательную деятельность на территории нашей страны (подробности здесь). По меньшей мере восемь сотрудников украинской дипмиссии были кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

КГБ Беларуси раскрыл данные по шпионажу украинских дипломатов. Подробности здесь.

Беларусь закрывает Генконсульство Украины в Бресте. Сокращение дипмиссии соответствует Венской конвенции-1

Ольга Коршун, СТВ:
Однако кому реально служили дипшпионы? Интрига не удивляет. Интересы западных кураторов подталкивают на должностные преступления, а принципы агрессивной разведки становятся превыше мирного добрососедства.

Беларусь закрывает Генконсульство Украины в Бресте. Сокращение дипмиссии соответствует Венской конвенции-4

После раскрывшегося шпионажа белорусский МИД предложил замешанным украинским дипломатам покинуть нашу страну. Кроме того, принято решение о закрытии Генконсульства Украины в Бресте. Таким образом, украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4. При этом наши дипломаты поступили и по-братски, и по закону. Процедура сокращения иностранной дипмиссии соответствует Венской конвенции.

Белорусский МИД высылает из страны часть украинских дипломатов. Подробнее здесь.

# Международная политика # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

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