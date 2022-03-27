Беларусь закрывает Генконсульство Украины в Бресте. Сокращение дипмиссии соответствует Венской конвенции

Новости Беларуси. 22 марта в КГБ Беларуси заявили, что полностью ликвидировали резидентуру Украины. Сотрудники посольства страны-соседки в Минске и консульства в Бресте вели активную разведывательную деятельность на территории нашей страны (подробности здесь). По меньшей мере восемь сотрудников украинской дипмиссии были кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. КГБ Беларуси раскрыл данные по шпионажу украинских дипломатов. Подробности здесь.

Ольга Коршун, СТВ:

Однако кому реально служили дипшпионы? Интрига не удивляет. Интересы западных кураторов подталкивают на должностные преступления, а принципы агрессивной разведки становятся превыше мирного добрососедства.