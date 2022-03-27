«Рамки высыпаются, и он начинает торжество». Как медведь терроризирует пчеловодов в Витебской области?
Новости Беларуси. В Витебской области увеличилось количество медведей. Эта новость, возможно, осчастливит зоологов, но точно не местных жителей, которые из года в год переживают настоящие нашествия косолапых на свои угодья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При этом противостоять животным практически невозможно – они под охраной государства.
Виктор Пралич, корреспондент:
Деревня Яново Городокского района находится рядом с лесом. Последние лет 5 бурый медведь здесь явление привычное. Незваный гость приходит сюда, как правило, по весне и осенью.
Александр Шмаканов – потомственный пчеловод. Небольшая пасека, которая досталась ему от отца, редеет с каждым сезоном. Сколько за предстоящий весенне-летний период придет в негодность – известно одному медведю.
Александр Шмаканов, житель деревни Яново:
Вот он приходит элементарно: сбрасывает крышку, потом переворачивает дом-улей, рамки высыпаются, и он начинает торжество свое. Что на месте потопчет, поест, потом заносит – вот пруд рядом. Обычно заносит к пруду, начинает есть мед, потом помоет морду лапой, потому что они кусаются и липкий весь.
Ущерб от таких гостей Александр даже не берется считать. Единственное, говорит, жалко труда и в первую очередь – пчел. Но поделать с этой ежегодной проблемой ничего не могут ни местные власти, ни экологи: медведи занесены в Красную книгу. Из разрешенных методов борьбы с ними – самодельные приспособления.
Александр Шмаканов:
Чем спасался от них? Как во время войны на передовой: натянута проволока, вешаю банки – видите, банки висят за яблоней. Ну хоть она троху бряцает ветром – вот все, что можно. Костры разжигал, разной гнили наложу, разожгу костер, он у меня горит почти ночь. Все-таки чувствует запах человека. Запах дыма. Меньше так. Но быстро привыкает ко всему. Это зверь.
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