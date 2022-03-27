«Рамки высыпаются, и он начинает торжество». Как медведь терроризирует пчеловодов в Витебской области?

Новости Беларуси. В Витебской области увеличилось количество медведей. Эта новость, возможно, осчастливит зоологов, но точно не местных жителей, которые из года в год переживают настоящие нашествия косолапых на свои угодья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При этом противостоять животным практически невозможно – они под охраной государства.

Виктор Пралич, корреспондент:

Деревня Яново Городокского района находится рядом с лесом. Последние лет 5 бурый медведь здесь явление привычное. Незваный гость приходит сюда, как правило, по весне и осенью. Александр Шмаканов – потомственный пчеловод. Небольшая пасека, которая досталась ему от отца, редеет с каждым сезоном. Сколько за предстоящий весенне-летний период придет в негодность – известно одному медведю.

Александр Шмаканов, житель деревни Яново:

Вот он приходит элементарно: сбрасывает крышку, потом переворачивает дом-улей, рамки высыпаются, и он начинает торжество свое. Что на месте потопчет, поест, потом заносит – вот пруд рядом. Обычно заносит к пруду, начинает есть мед, потом помоет морду лапой, потому что они кусаются и липкий весь.