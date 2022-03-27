«Лимитированный отстрел». Какими могут быть итоги медвежьей переписи в Витебской области?
Новости Беларуси. В Витебской области увеличилось количество медведей. Эта новость, возможно, осчастливит зоологов, но точно не местных жителей, которые из года в год переживают настоящие нашествия косолапых на свои угодья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если заповедник – это охраняемая территория и здесь понятны причинно-следственные связи увеличения численности: в лесной глуши медведь чувствует себя комфортно, зверя никто не тревожит, то вот в приграничных районах (Городок, Лиозно, Витебск) медведь приходит из России. Специалисты утверждают, что это связано в первую очередь с кормовой базой – ухоженные белорусские поля с кукурузой и зерновыми. А еще звери бегут от охотников: в соседней стране направлять ружье на хищника разрешено. У нас категорический запрет. Если только «краснокнижник» не стал прямой угрозой жизни человеку.
Виктор Воронцов, заместитель председателя Витебской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:
Чтобы вывести из Красной книги, необходимо сначала точно определить фактическую численность и точно определить, сколько же медведей у нас должно быть в стране. Так называемая оптимальная численность. Это определенные научные расчеты. Этим занимается Академия наук. Мы должны понять, сколько медведей может обитать в наших угодьях. Не наносить вреда диким животным, домашним животным, человеку.
Итоги медвежьей переписи позволят определить судьбу косолапых на территории Витебской области. К примеру, если выяснится, что их количество не может превышать более 600 особей, то специалисты вынуждены будут пойти на крайние меры – лимитированный отстрел. Ярым защитникам животных ужасаться не стоит. На добычу зверя будут выделены квоты, регламентирующие период, на каких именно и в каком количестве можно охотиться. Похожая практика существует и в соседних странах.
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