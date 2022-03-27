«Лимитированный отстрел». Какими могут быть итоги медвежьей переписи в Витебской области?

Новости Беларуси. В Витебской области увеличилось количество медведей. Эта новость, возможно, осчастливит зоологов, но точно не местных жителей, которые из года в год переживают настоящие нашествия косолапых на свои угодья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если заповедник – это охраняемая территория и здесь понятны причинно-следственные связи увеличения численности: в лесной глуши медведь чувствует себя комфортно, зверя никто не тревожит, то вот в приграничных районах (Городок, Лиозно, Витебск) медведь приходит из России. Специалисты утверждают, что это связано в первую очередь с кормовой базой – ухоженные белорусские поля с кукурузой и зерновыми. А еще звери бегут от охотников: в соседней стране направлять ружье на хищника разрешено. У нас категорический запрет. Если только «краснокнижник» не стал прямой угрозой жизни человеку.