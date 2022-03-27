«Не каждый человек похвастается такой биографией». История кинозвезды из Березинского заповедника

Новости Беларуси. В Витебской области увеличилось количество медведей. Эта новость, возможно, осчастливит зоологов, но точно не местных жителей, которые из года в год переживают настоящие нашествия косолапых на свои угодья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Березинский биосферный заповедник. То место, куда люди едут посмотреть на дикого зверя. Медвежьей теме здесь посвящена экспозиция в музее. Именно с нее и начинаются экскурсии.

Особый интерес вызывает и чучело легендарной кинозвезды фильма «Пущик едет в Прагу». При виде такого лесного великана уже и непонятно, что больше поражает: его знаменитая судьба или возможность так близко увидеть зверя.

Елена Ольшевская, заместитель директора Березинского биосферного заповедника:

На поезде ездил, на пароходе плавал, на самолете летал. Не каждый человек похвастается такой биографией. В то время это был цирковой медвежонок, маленький, он был актером и участвовал в этом фильме. После того как подрос, в цирке ему место не нашлось и его передали в наш Березинский заповедник. Было это в 80-х годах, и с тех пор он жил в заповеднике.