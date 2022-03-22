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КГБ Беларуси раскрыл данные по шпионажу украинских дипломатов

22 марта 2022 17:09
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Новости Беларуси. Дипломатическая неприкосновенность или неприкрытый шпионаж? Речь о представителях МИД Украины, командированных в нашу страну. В фокусе разработки органов госбезопасности Беларуси оказались кадровые разведчики, которые умело камуфлировались под маской дипломатов среди работников посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Однако кому реально служили посланцы «жовто-блакитной»? Интрига не удивляет. Интересы западных кураторов подталкивают на должностные преступления, а принципы агрессивной разведки становятся превыше мирного добрососедства.  

О шпионских играх украинских дипломатов с печальным финалом громкое расследование Сергея Шуманского.  

КГБ Беларуси раскрыл данные по шпионажу украинских дипломатов-1

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:  
Предпринимаемые Комитетом государственной безопасности меры по пресечению противоправных проявлений со стороны украинских дипломатов, которые должны были послужить сигналом для украинских спецслужб, не остановили враждебную деятельность против нашей страны. В соответствии с белорусским законодательством в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки преступления, предусмотренные статьей 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». Однако в соответствии со статьей 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, указанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. В связи со сложившейся ситуацией Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действующей под дипломатическим прикрытием.  

# Международная политика # общество # Константин Бычек # Сергей Шуманский # Фотофакт

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