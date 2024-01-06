Беларусь выйдет на новый уровень! Какие цели и задачи стоят на 2024 год?

Бренд Беларуси. Комплексный социологический опрос среди жителей регионов страны проведет институт стратегических исследований. Цель – помочь производителям в выработке дальнейшей стратегии развития предприятий и работе над качеством продукции. Результаты предыдущего исследования показали, что белорусы в качестве своей продукции уверены почти на 100 %, но есть над чем работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот факт накануне подметил и Президент. И еще раз ориентировал всех трудиться усердно и качественно. Тему продолжат наши корреспонденты.

Это вторые праздничные выходные как покупателей встречает «Першы нацыянальны гандлёвы дом». Кто-то приезжает просто познакомиться с новым торговым объектом. А кто-то специально, чтобы купить полюбившийся товар. И где, как не здесь, говорить о белорусском бренде. На одной площадке представлены товары от производителей со всех регионов страны.

Белорусское всегда оценивалось, потому что сохранены технологии, выполняются ГОСТы, требования, контроль качества. Это все влияет.

Мы приехали из России, из города Красноярска, это Сибирь, мы уже давно планировали приехать в Беларусь, именно в Минск. Нам очень понравилось качество, вкусные продукты. Мы решили, что мы сегодня придем и, наверное, тоже что-то прикупим, привезем домой.

Белорусские товары очень люблю. Все, что на мне, все белорусское.

Высокое звание «бренд» – результат проделанной за годы работы: сохранили рецептуры, ГОСТы. Логистика. Дальше? Неслучайно 2024-й год пройдет под знаком качества. Президент об этом говорил еще задолго. На первом рабочем совещании во Дворце Независимости этого года расставили главные акценты. Высокие стандарты отечественных товаров, повышение конкурентоспособности экономики, как результат повышение благосостояния народа – основные тренды этого года. Беларусь в своем развитии должна выйти на качественно новый уровень. На это Президент прежде всего настраивает правительство, но также касается каждого. Лукашенко: к президентским выборам в Беларуси готовятся все – и на Востоке, и на Западе.

Качество – это не только о товарах, а куда глобальнее. Но сначала немного истории. Каждый белорусский год. 2021-й – Год народного единства. Единство народа так необходимо было на фоне сложного предыдущего этапа. 2022-й – Год исторической памяти. Важно. Когда наши страницы прошлого переписывают и забирают победу наших дедов и прадедов. Беларусь помнит свою историю и на этом фундаменте строит свое будущее. 2023-й – Год мира и созидания. Так необходимо и сложно сохранить спокойствие и стабильность, когда весь мир буквально кипит. Единство, память, мир и созидание. Проделан огромный путь, который белорусы прошли вместе. Настало время выйти на новый уровень – достичь качества во всех сферах, и это должно идти от каждого. В той же промышленности. Беларусь сохранила лучшие производственные компетенции советского наследия. Предприятия не только устояли в сложные 90-е, но модернизировали линии. И сегодня расширяют линейку продукции, которая известна всему миру. Растет и география поставок. Это, несомненно, успех. Но чтобы выстоять в конкурентной борьбе на рынке, необходимо держать марку, это новые образцы техники, это локализация, чтобы не штормило от капризов иностранных поставщиков, максимально производить свое. Абухович про Год качества: не сможет развиваться каждый из нас – мы откатимся назад. Подробности. Чтобы помочь производителям работать над качеством продукции, Белорусский институт стратегических исследований проведет масштабный социологический опрос во всех регионах страны.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы запускаем сейчас большой проект «Бренд Беларуси». Это будет комплексное исследование, где будут исследоваться торговые марки, промышленные марки, торговые сети, то, что люди предпочитают покупать, потребительские стратегии. Здесь мы сможем обобщать эту информацию, более полно ответить на этот вопрос. Здравоохранение. Про Андрея Кухту в больнице говорят: этого врача любит работа, к нему тянутся пациенты. А он в ответ берет много экстренных дежурств. Так уж сложилось – прикипел душой к профессии еще в юности.

Помогаешь людям, больше стараешься помочь. За 30 лет стажа привык всегда быть на посту: работа такая – помогать людям. По-другому уже не может. Ответственное отношение к делу для него на первом месте. Уверяет, главное – не стоять на месте. Новые технологии дают новые возможности врачу. Совершенствовать себя в профессии – это значит, больше шансов помочь пациенту даже с самыми сложными диагнозами вернуться к обычному образу жизни. Именно профессионализм, по его мнению, в Год качества выходит на первый план. Да и в целом качество и медицина – понятия неотделимые.

Андрей Кухта, врач-хирург Гродненской университетской клиники:

Сейчас же есть во многих районах, межрайонных центрах и компьютерные томографы, и устанавливается ангиография для оказания помощи. Все это улучшает качество помощи и, соответственно, улучшает качество жизни человека. Качество в нашей работе – это правильно и вовремя поставить диагноз, сделать необходимые все исследования. В новом торговом доме сотни покупателей ищут свой товар со знаком качества. Но самое главное, добавляет продавец Татьяна, в Год качества – это бережное отношение друг другу и взаимопонимание.

Вежливость, мы всегда своего покупателя встречаем с улыбкой и провожаем с улыбкой, потому что мы дорожим каждым нашим покупателем. А с таким подходом примеров «качественное и белорусское», несомненно, станет больше. Еще одним стимулом к развитию и работе над уровнем продукции станет Государственный знак качества. С его внешним видом определятся в ближайшее время. Его будут присуждать только лучшим из лучших. Это репутация на экспортных рынках, гарантия идеальной работы и вкуса.

А еще вот та самая фотография. 1994-й год... Подробности.