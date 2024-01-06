Азарёнок: цена ошибки, лени, жадности, чванства – жизни миллионов

Авторская журналистика. «Тайные пружины политики» от Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Радуйтесь!

Земля предстала

Новой купели!

Догорели

Синие метели,

И змея потеряла

Жало. Год качества. Год преображения. Год восхождения. Год Победы. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Что будет, если не сдюжим, если не осилим, если не дойдем? Вот это.

Цена ошибки, лени, жадности, чванства, либеральничанья – жизни миллионов. Гремит война. Умирают сотни тысяч. И это не закончится. Запад не даст Украине пойти на переговоры. И финал будет страшный.

Григорий Азаренок:

Не доработает экономика – все обвалится. Не доработает информационка – люди сойдут с ума. Не доберут всех змагаров милиционеры – будут диверсии. Не доработаем все вместе – будет война. И белорусские дети окажутся на острове – острове страданий и грязной похоти мировой элитки. В сеть слили документы. Тысячи документов. Все названы. Официальный список персонажей, посещавших педофильский остров убитого в тюрьме миллиардера Эпштейна. Сегодня были опубликованы подтверждающие документы с персоналиями. Билл Клинтон, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Принц Эндрю, Борис Джонсон… Подробности смотрите в сюжете в нашем Telegram-канале.