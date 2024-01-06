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Азарёнок: цена ошибки, лени, жадности, чванства – жизни миллионов

06 января 2024 17:25
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Авторская журналистика. «Тайные пружины политики» от Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: цена ошибки, лени, жадности, чванства – жизни миллионов-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Радуйтесь!
Земля предстала
Новой купели!
Догорели
Синие метели,
И змея потеряла
Жало.

Год качества. Год преображения. Год восхождения. Год Победы.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Что будет, если не сдюжим, если не осилим, если не дойдем? Вот это.

Азарёнок: цена ошибки, лени, жадности, чванства – жизни миллионов-4

Цена ошибки, лени, жадности, чванства, либеральничанья – жизни миллионов. Гремит война. Умирают сотни тысяч. И это не закончится. Запад не даст Украине пойти на переговоры. И финал будет страшный.

Азарёнок: цена ошибки, лени, жадности, чванства – жизни миллионов-7

Григорий Азаренок:
Не доработает экономика – все обвалится. Не доработает информационка – люди сойдут с ума. Не доберут всех змагаров милиционеры – будут диверсии. Не доработаем все вместе – будет война.

И белорусские дети окажутся на острове – острове страданий и грязной похоти мировой элитки. В сеть слили документы. Тысячи документов. Все названы. Официальный список персонажей, посещавших педофильский остров убитого в тюрьме миллиардера Эпштейна. Сегодня были опубликованы подтверждающие документы с персоналиями.

Билл Клинтон, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Принц Эндрю, Борис Джонсон…

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Азарёнок: цена ошибки, лени, жадности, чванства – жизни миллионов-10

Григорий Азаренок:
В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира!
Новый Назарет
Перед вами.

Уже славят пастыри
Его имя
Свет за горами...

Сгинь ты, чертова Иуда,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не понять твоим сынам!

Не познать тебе Фавора,
Не расслышать тайный зов!
Отуманенного взора
На устах твоих покров.

Все упрямей, все напрасней
Ловит рот твой темноту.
Нет, не дашь ты правды в яслях
Твоему сказать Христу!

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок

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