Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном

Вернуться к стратегическому диалогу Минска и Кишинева. Такое стремление демонстрирует визит в нашу страну бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Сейчас он возглавляет одну из крупнейших политических сил своей страны – Партию социалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К возобновлению полноценного сотрудничества готова и Беларусь. О намерении восстановить межгосударственное взаимодействие и всесторонне развивать утраченные некогда связи говорили во Дворце Независимости. По словам Александра Лукашенко, сделать это будет несложно. Даже несмотря на то, что из-за ситуации в Украине сейчас разрушены торговые пути.

Как-то летом на рассвете

Заглянул в соседний сад,

Там смуглянка-молдаванка

Собирает виноград. Это песня для потомков молдавских партизан в Молдове под запретом. Да и современная молдаванка собирает не виноград, а разменивает на молдавскую мелочь (бани) разнополярное пристрастие своих соотечественников. При таком плюрализме мнений меняются лица управленческой элиты Кишинева, но отношение к Беларуси постоянное. Особое почтение.

Антонина Валько, председатель общественного объединения «Молдавская диаспора «Дойна»:

Я хочу поблагодарить нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко за его отношение, за его взгляд на Молдову, за его помощь Молдове. Когда Игорь Николаевич был президентом Молдовы, я помню эти события, когда Александр Григорьевич совместно с Игорем Николаевичем пахали молдавские поля. У нас есть фотографии.

Вот эти кадры. Даже встречи президентов без галстуков обычно проходят на полях саммита. А тут встречи друзей на настоящем поле. Что для нас картошка – бульба, то для молдаван кукуруза – порумбень. Здесь есть даже отдельный институт по ее селекции. Сегодня про это нерядовое событие вспомнили его главные участники. Лукашенко – Додону: мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой! Подробности.

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Республики Молдова:

Все вспоминают и в Молдове, и, я надеюсь, здесь, как несколько лет назад на белорусских тракторах мы с Александром Григорьевичем засеяли кукурузное поле. Может, это символически, но думаю, что в нынешних непростых условиях уже первые результаты, надеюсь, и сегодняшней встречи, увидим в ближайшие месяцы. Сейчас семена сотрудничества с Минском на политическом поле Молдовы подсушили западные ветра, а наезженный торговый путь перепахан снарядами. Трудности в логистике ухудшили товарооборот. Лукашенко – экс-президенту Молдовы: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждёт. Подробности.

Игорь Додон в качестве официального лица уже третий раз в Минске. Дважды, в 17 и 19 годах, будучи Президентом Молдовы, он посещал Беларусь с рабочими визитами. Его встречали хлебом-солью и молоком экстракласса. Супер! Лучше вина. Сейчас он руководит «Партией социалистов Молдовы». Это одна из крупнейших политических сил. Эта встреча не только политиков, но и друзей. Дружеские отношения способствовали налаживанию межгосударственного диалога и укреплению экономических связей. Фундамент сотрудничества между Минском и Кишиневом был заложен еще в советские годы. А после официального визита Александра Лукашенко в Молдову семь лет назад был достигнут ряд договоренностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Путь пробит, проторен. Мы знаем, что надо Молдове. Вы знаете нас хорошо. Мы всегда были обязательны в отношении с вами и готовы в этом отношении действовать.

За 25 лет дипломатических отношений организовано три сборочных производства. Для более чем трехмиллионной Молдовы это немало. Самым успешным проектом стало совместное производство белорусских троллейбусов, которые соответствуют высоким экологическим стандартам, декларируемым в ЕС. В перспективе сборка в Кишиневе наших МАЗов. Но пока по узким улицам столицы курсируют венгерские старые «Икарусы». Похоже, визит Додона в Беларусь это зеленый сигнал из Кишинева к восстановлению утраченных стратегических отношений с Минском. Додон: во всех опросах в Молдове Лукашенко занимает первые места по доверию среди иностранных лидеров. Подробности.

Через несколько месяцев в Молдове пройдут парламентские выборы, и ожидаемые изменения должны положительно сказаться в отношениях между нашими странами. Что и говорить, такая встреча – это популяризация политического имиджа для Игоря Додона. У политика есть мечта: в причерноморском климате создать белорусскую атмосферу. Но западные ветра разрушительно действуют на местный микроклимат. Курс на евроинтеграцию ведет к обнищанию населения. Лукашенко – народу Молдовы: мой вам совет, цените свою землю. Подробности. Официальный Кишинев все еще не определился, в каком цивилизационном направлении двигаться. Внешнее вмешательство настолько очевидно, что Молдову даже пытаются присоединить к Румынии. На языке западной политики это не аннексия, это унионизм.

Молдавские граждане стремятся к дружбе с Беларусью. Это показывают независимые опросы общественного мнение. А Александр Лукашенко – бессменный лидер по уровню доверия в Молдове среди глав иностранных государств. Такой фамилии нет в избирательных бюллетенях Молдовы. Но есть политическая воля нашего Первого сотрудничать с Кишиневом. Александр Лукашенко хорошо знаком не только с потребностями Молдовы, но и ее территорией. Тогда еще советский пограничник Лукашенко служил в Унгенах.

Александр Лукашенко:

Я закрою глаза, вспоминаю: это сад, а в саду стоят домики, чистенькие, красивые, и живут красивые трудолюбивые люди. Вот для меня Молдова, прекрасная страна. Я не зря сказал, что у меня очень жуткая ностальгия.

Визит в Беларусь у Игоря Додона был однодневным и очень насыщенным. Политик встретился с руководителем партии «Белая Русь» и подписал меморандум о сотрудничестве. Это еще один шаг к восстановлению хороших политических отношений между Минском и Кишиневом. Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Символично местом подписания меморандума является город Минск, столица нашей Родины, и музей Великой Отечественной войны, который распахнул для нас двери для подписания меморандума. Еще и потому, что 80 лет со дня Великой Победы. Это дата, которая для нас всех сегодня имеет слишком большое значение, потому что память о войне для народа в Беларуси, как и для народа Молдовы, это святая память.