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Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном

12 июля 2025 17:51
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Вернуться к стратегическому диалогу Минска и Кишинева. Такое стремление демонстрирует визит в нашу страну бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Сейчас он возглавляет одну из крупнейших политических сил своей страны – Партию социалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К возобновлению полноценного сотрудничества готова и Беларусь. О намерении восстановить межгосударственное взаимодействие и всесторонне развивать утраченные некогда связи говорили во Дворце Независимости. По словам Александра Лукашенко, сделать это будет несложно. Даже несмотря на то, что из-за ситуации в Украине сейчас разрушены торговые пути.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-2

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.

Это песня для потомков молдавских партизан в Молдове под запретом. Да и современная молдаванка собирает не виноград, а разменивает на молдавскую мелочь (бани) разнополярное пристрастие своих соотечественников. При таком плюрализме мнений меняются лица управленческой элиты Кишинева, но отношение к Беларуси постоянное. Особое почтение.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-4

Антонина Валько, председатель общественного объединения «Молдавская диаспора «Дойна»:
Я хочу поблагодарить нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко за его отношение, за его взгляд на Молдову, за его помощь Молдове. Когда Игорь Николаевич был президентом Молдовы, я помню эти события, когда Александр Григорьевич совместно с Игорем Николаевичем пахали молдавские поля. У нас есть фотографии.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-6

Вот эти кадры. Даже встречи президентов без галстуков обычно проходят на полях саммита. А тут встречи друзей на настоящем поле. Что для нас картошка – бульба, то для молдаван кукуруза – порумбень. Здесь есть даже отдельный институт по ее селекции. Сегодня про это нерядовое событие вспомнили его главные участники.

Лукашенко – Додону: мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой! Подробности.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-8

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Республики Молдова:
Все вспоминают и в Молдове, и, я надеюсь, здесь, как несколько лет назад на белорусских тракторах мы с Александром Григорьевичем засеяли кукурузное поле. Может, это символически, но думаю, что в нынешних непростых условиях уже первые результаты, надеюсь, и сегодняшней встречи, увидим в ближайшие месяцы.

Сейчас семена сотрудничества с Минском на политическом поле Молдовы подсушили западные ветра, а наезженный торговый путь перепахан снарядами. Трудности в логистике ухудшили товарооборот.

Лукашенко – экс-президенту Молдовы: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждёт. Подробности.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-10

Игорь Додон в качестве официального лица уже третий раз в Минске. Дважды, в 17 и 19 годах, будучи Президентом Молдовы, он посещал Беларусь с рабочими визитами. Его встречали хлебом-солью и молоком экстракласса.

Супер! Лучше вина.

Сейчас он руководит «Партией социалистов Молдовы». Это одна из крупнейших политических сил. Эта встреча не только политиков, но и друзей. Дружеские отношения способствовали налаживанию межгосударственного диалога и укреплению экономических связей. 

Фундамент сотрудничества между Минском и Кишиневом был заложен еще в советские годы. А после официального визита Александра Лукашенко в Молдову семь лет назад был достигнут ряд договоренностей.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Путь пробит, проторен. Мы знаем, что надо Молдове. Вы знаете нас хорошо. Мы всегда были обязательны в отношении с вами и готовы в этом отношении действовать.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-14

За 25 лет дипломатических отношений организовано три сборочных производства. Для более чем трехмиллионной Молдовы это немало. Самым успешным проектом стало совместное производство белорусских троллейбусов, которые соответствуют высоким экологическим стандартам, декларируемым в ЕС. В перспективе сборка в Кишиневе наших МАЗов. Но пока по узким улицам столицы курсируют венгерские старые «Икарусы». Похоже, визит Додона в Беларусь это зеленый сигнал из Кишинева к восстановлению утраченных стратегических отношений с Минском.

Додон: во всех опросах в Молдове Лукашенко занимает первые места по доверию среди иностранных лидеров. Подробности.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-16

Через несколько месяцев в Молдове пройдут парламентские выборы, и ожидаемые изменения должны положительно сказаться в отношениях между нашими странами. Что и говорить, такая встреча – это популяризация политического имиджа для Игоря Додона. У политика есть мечта: в причерноморском климате создать белорусскую атмосферу. Но западные ветра разрушительно действуют на местный микроклимат. Курс на евроинтеграцию ведет к обнищанию населения. 

Лукашенко – народу Молдовы: мой вам совет, цените свою землю. Подробности.

Официальный Кишинев все еще не определился, в каком цивилизационном направлении двигаться. Внешнее вмешательство настолько очевидно, что Молдову даже пытаются присоединить к Румынии. На языке западной политики это не аннексия, это унионизм. 

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-18

Молдавские граждане стремятся к дружбе с Беларусью. Это показывают независимые опросы общественного мнение. А Александр Лукашенко – бессменный лидер по уровню доверия в Молдове среди глав иностранных государств. Такой фамилии нет в избирательных бюллетенях Молдовы. Но есть политическая воля нашего Первого сотрудничать с Кишиневом.

Александр Лукашенко хорошо знаком не только с потребностями Молдовы, но и ее территорией. Тогда еще советский пограничник Лукашенко служил в Унгенах.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-20

Александр Лукашенко:
Я закрою глаза, вспоминаю: это сад, а в саду стоят домики, чистенькие, красивые, и живут красивые трудолюбивые люди. Вот для меня Молдова, прекрасная страна. Я не зря сказал, что у меня очень жуткая ностальгия.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-22

Визит в Беларусь у Игоря Додона был однодневным и очень насыщенным. Политик встретился с руководителем партии «Белая Русь» и подписал меморандум о сотрудничестве. Это еще один шаг к восстановлению хороших политических отношений между Минском и Кишиневом.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:
Символично местом подписания меморандума является город Минск, столица нашей Родины, и музей Великой Отечественной войны, который распахнул для нас двери для подписания меморандума. Еще и потому, что 80 лет со дня Великой Победы. Это дата, которая для нас всех сегодня имеет слишком большое значение, потому что память о войне для народа в Беларуси, как и для народа Молдовы, это святая память.

Беларусь всегда готова к сотрудничеству с Молдовой. Президент провёл встречу с Игорем Додоном-24

Базис заложен. По дороге в аэропорт политик возложил венок бюсту Иона Солтыса. Память об уроженце Молдовы, погибшем, освобождая Польшу, бережно хранят именно в Беларуси. В честь его названа улица столицы и одна из минских школ носит имя Героя Советского Союза. Да, песни про молдавских партизан у нас не запрещают. А кто помнит историю, у того есть будущее.

# Игорь Додон # Александр Лукашенко # Ольга Чемоданова # Беларусь-Молдова

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