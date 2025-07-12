Додон: во всех опросах в Молдове Лукашенко занимает первые места по доверию среди иностранных лидеров

Готовы к сотрудничеству и восстановлению утраченного. Глава государства 12 июля провел встречу с Игорем Додоном, дал геополитический совет Молдове и призвал ценить свою землю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Додон пытался в причерноморском климате создать белорусскую атмосферу. А большинство опросов общественного мнения показывают, что Александр Лукашенко – лидер по уровню доверия в Молдове среди глав иностранных государств. Нынешний визит главы партии социалистов – это демонстрация желания восстановить стратегические отношения с Беларусью. Через несколько месяцев в Молдове пройдут парламентские выборы, и ожидаемые изменения должны положительно сказаться в отношениях между Минском и Кишиневом.

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Республики Молдова:

Большинство граждан Республики Молдова хотят дружить с Беларусью. Я уже говорил Александру Григорьевичу: во всех опросах Александр Григорьевич занимает первые строчки по доверию среди всех иностранных лидеров.

Мы хотим дружить с Беларусью. Белорусы – наши братья. Поэтому сегодняшний визит в Минск, очень короткий, на полдня, очень важен для наших двухсторонних отношений. Встреча с Александром Григорьевичем важна с точки зрения восстановления нашего стратегического диалога. К сожалению, товарооборот упал за последние несколько лет из-за логистики и не только, но я уверен, что в ближайшем будущем мы все это восстановим.