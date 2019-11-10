«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»

Новости Беларуси. В каждой семейной библиотеке есть книги, которые не то что бы зачитаны до дыр, потому что не являются объектом для постоянного обращения, но которыми гордятся больше других. В библиотеке ведущей программы «Неделя» Юлии Огневой это «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi. У 4-х тамах». Без преувеличения – настоящее произведение искусства: содержательное, высокохудожественное, красивое и очень увесистое.

Больше 10 лет «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» создавала «Белкартография» – предприятие, которое в эти дни отмечает юбилей – 20-летие со дня основания. Но не только этот титанический труд стал по силам белорусским картографам. На их счету более 700 произведений, в том числе виртуальных. О тех, кто не даст потеряться и всегда подскажет верную дорогу – материал Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Добраться из точки А в точку Б или подготовиться к путешествию. Карта – лучший штурман во всех поездках. Сегодня трудно представить свою жизнь уже, правда, без навигатора. Так же, как и трудно представить, что более двух десятков лет назад карты чертили вручную. «Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

Здесь говорят так: изучить географию без учебника трудно, а без карты и вовсе невозможно. А значит, без этого невозможно узнать и тот факт, что современная Беларусь по территории 84-я из 195 стран мира и 13-я среди 44 государств Старого Света.

Бесцветный черновик, только штриховые линии, чересчур длительный процесс создания и раскрашивание исключительно подручными средствами – все это перечеркнули, когда было создано предприятие «Белкартография». И сказали «да» компьютерным технологиям.

Представьте, насколько было нелегко. Но это ведь не равносильно понятию «невыполнимо». Коллектив принял вызов в буквальном смысле.

По указу главы государства нужно создать национальный атлас Беларуси. За сжатые сроки – 3 года – воплотить в реальность, как его здесь называют, визитную карточку Синеокой.

Инна Шлык, директор РУП «Белкартография»:

Самое сложное было – очень короткие сроки. На тот момент мы сами учились, осваивали новые программы и, конечно, тот объём информации, который мы должны были показать в этом атласе. Это политико-административное устройство, климат, почвы, растительный и животный мир. Вы же понимаете, что с 1999 года информация изменилась, поэтому требуются обновления и потому стоит такая задача.

Экзамен тогда действительно был сдан «на ура». И вот прямое доказательство нового успеха. Это произведение, иначе его и не назовёшь, издано в 4-х томах. Правда, изначально планировали только 3. Но все желаемое не вместилось.

Как итог – высшая награда в номинации «Триумф», почетный знак-символ «Золотой фолиант» и отсутствие аналогов на просторах СНГ. Все это «Вялікі гістарычны атлас Беларусі», 4 том.

Галина Ляхова, главный редактор РУП «Белкартография»:

Более 10 лет понадобилось на его издание. Это 4-томное издание. 1-й том вышел в 2009 году, заключительный, 4-й – в ноябре 2018 года. Этот атлас отражает все историческое прошлое. Почему я говорю, что было сложно? Потому что на этой генеральной карте нанесены все населенные пункты, которые существовали на территории Беларуси с начала ВОВ и до сегодняшнего времени.

Все это, конечно, заслуга не одного дня и не одного предприятия. Геодезия – это прежде всего наука об ориентировании человека в пространстве, то есть на земной поверхности и во всей Вселенной в целом.

Сергей Забагонский, директор РУП «Белгеодезия»:

Я бы сказал, что основа картографических произведений – топографические карты, созданием которых занимается наша компания. Если говорить о сегодняшнем дне, это глобальная геоинформационная система в рамках государства. В данный момент занялись плотно таким вопросом, как создание открытой топографической карты. Имея на смартфоне эту карту, человек не заблудится в лесу, то есть он будет знать, где находится. Актуальная тема для охотников, рыбаков. На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

А героев, которые построили с нуля то, что имеется сегодня, и которые действительно с горящими глазами преданы своему делу, – немало.

Сегодня на счету «Белкартографии» более 700 произведений. Для сравнения, в 2005-м ассортимент включал в себя 128 так называемых разработок.

Инна Шлык:

Секрет успеха, какие бы технологии не были, как бы они не развивались, основной секрет успеха – это наши сотрудники, люди, профессионалы, редакторы, картографы и так далее. Благодаря их профессионализму существует наше предприятие. Андрей Гаев: «На основе картографической информации строится деятельность управленческая»