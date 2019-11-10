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«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»

10 ноября 2019 16:55
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Новости Беларуси. В каждой семейной библиотеке есть книги, которые не то что бы зачитаны до дыр, потому что не являются объектом для постоянного обращения, но которыми гордятся больше других. В библиотеке ведущей программы «Неделя» Юлии Огневой это «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi. У 4-х тамах». Без преувеличения – настоящее произведение искусства: содержательное, высокохудожественное, красивое и очень увесистое.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-1

Больше 10 лет «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» создавала «Белкартография» – предприятие, которое в эти дни отмечает юбилей – 20-летие со дня основания. Но не только этот титанический труд стал по силам белорусским картографам. На их счету более 700 произведений, в том числе виртуальных.

О тех, кто не даст потеряться и всегда подскажет верную дорогу – материал Кристины Федорович.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-4

Кристина Федорович, корреспондент:
Добраться из точки А в точку Б или подготовиться к путешествию. Карта лучший штурман во всех поездках. Сегодня трудно представить свою жизнь уже, правда, без навигатора. Так же, как и трудно представить, что более двух десятков лет назад карты чертили вручную.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-7

Здесь говорят так: изучить географию без учебника трудно, а без карты и вовсе невозможно. А значит, без этого невозможно узнать и тот факт, что современная Беларусь по территории 84-я из 195 стран мира и 13-я среди 44 государств Старого Света.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-10

Бесцветный черновик, только штриховые линии, чересчур длительный процесс создания и раскрашивание исключительно подручными средствами – все это перечеркнули, когда было создано предприятие «Белкартография». И сказали «да» компьютерным технологиям.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-13

Представьте, насколько было нелегко. Но это ведь не равносильно понятию «невыполнимо». Коллектив принял вызов в буквальном смысле.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-16

По указу главы государства нужно создать национальный атлас Беларуси. За сжатые сроки – 3 года – воплотить в реальность, как его здесь называют, визитную карточку Синеокой.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-19

Инна Шлык, директор РУП «Белкартография»:
Самое сложное было – очень короткие сроки. На тот момент мы сами учились, осваивали новые программы  и, конечно, тот объём информации, который мы должны были показать в этом атласе. Это политико-административное устройство, климат, почвы, растительный и животный мир. Вы же понимаете, что с 1999 года информация изменилась, поэтому требуются обновления и потому стоит такая задача.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-22

Экзамен тогда действительно был сдан «на ура». И вот прямое доказательство нового успеха. Это произведение, иначе его и не назовёшь, издано в 4-х томах. Правда, изначально планировали только 3. Но все желаемое не вместилось.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-25

Как итог – высшая награда в номинации «Триумф», почетный знак-символ «Золотой фолиант» и отсутствие аналогов на просторах СНГ. Все это «Вялікі гістарычны атлас Беларусі», 4 том.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-28

Галина Ляхова, главный редактор РУП «Белкартография»:
Более 10 лет понадобилось на его издание. Это 4-томное издание. 1-й том вышел в 2009 году, заключительный, 4-й – в ноябре 2018 года. Этот атлас отражает все историческое прошлое. Почему я говорю, что было сложно? Потому что на этой генеральной карте нанесены все населенные пункты, которые существовали на территории Беларуси с начала ВОВ и до сегодняшнего времени.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-31

Все это, конечно, заслуга не одного дня и не одного предприятия. Геодезия – это прежде всего наука об ориентировании человека в пространстве, то есть на земной поверхности и во всей Вселенной в целом.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-34

Сергей Забагонский, директор РУП «Белгеодезия»:
Я бы сказал, что основа картографических произведений топографические карты, созданием которых занимается наша компания. Если говорить о сегодняшнем дне, это глобальная геоинформационная система в рамках государства. В данный момент занялись плотно таким вопросом, как создание открытой топографической карты. Имея на смартфоне эту карту, человек не заблудится в лесу, то есть он будет знать, где находится. Актуальная тема для охотников, рыбаков.

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-37

А героев, которые построили с нуля то, что имеется сегодня, и которые действительно с горящими глазами преданы своему делу, – немало.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-40

Сегодня на счету «Белкартографии» более 700 произведений. Для сравнения, в 2005-м ассортимент включал в себя 128 так называемых разработок.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-43

Инна Шлык:
Секрет успеха, какие бы технологии не были, как бы они не развивались, основной секрет успеха это наши сотрудники, люди, профессионалы, редакторы, картографы и так далее. Благодаря их профессионализму существует наше предприятие.

Андрей Гаев: «На основе картографической информации строится деятельность управленческая»

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»-46

Да и планов на будущее здесь много. Картография задаёт свой масштаб.

# Книги # общество # Андрей Гаев # Кристина Федорович # Инна Шлык # Сергей Забагонский # Галина Ляхова # Фотофакт

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