«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

Новости Беларуси. Больше 10 лет «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» создавала «Белкартография» – предприятие, которое в эти дни отмечает юбилей – 20-летие со дня основания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но не только этот титанический труд стал по силам белорусским картографам. На их счету более 700 произведений.

Руки-то помнят, но стены этого здания – исключение. Вот так вручную чертили на картографической фабрике.

Надежда Прохоровская, главный редактор РУП «Белгеодезия»:

Когда-то было вручную на разных материалах: и бумага, и пластик. Использовалась тушь, краска, которые не очень хорошо всегда держались, осыпались. Все сделано ученической ручкой, только перья специальные, чертежные, тушь тоже специальная.