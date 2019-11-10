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«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

10 ноября 2019 16:57
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Новости Беларуси. Больше 10 лет «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» создавала «Белкартография» – предприятие, которое в эти дни отмечает юбилей – 20-летие со дня основания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную-1

 Но не только этот титанический труд стал по силам белорусским картографам. На их счету более 700 произведений.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную-4

Руки-то помнят, но стены этого здания – исключение. Вот так вручную чертили на картографической фабрике.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную-7

Надежда Прохоровская, главный редактор РУП «Белгеодезия»:
Когда-то было вручную на разных материалах: и бумага, и пластик. Использовалась тушь, краска, которые не очень хорошо всегда держались, осыпались. Все сделано ученической ручкой, только перья специальные, чертежные, тушь тоже специальная.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную-10

Бесцветный черновик, только штриховые линии, чересчур длительный процесс создания и раскрашивание исключительно подручными средствами – все это перечеркнули, когда было создано предприятие «Белкартография». И сказали «да» компьютерным технологиям.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную-13

# История # общество # Надежда Прохоровская # Фотофакт

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