На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А дабы быть еще полезнее, сработал пример: картография плюс программирование равно что-то уж точно интересное.

Путешествовать – значит жить, а теперь можно даже не вставая с дивана. Как провести выходные? Один клик – и в вашем смартфоне целый город, то есть и ответ на вопрос.

Людмила Солдак, редактор РУП «Белкартография»: Здесь мы видим две карты, созданные нами, – «Путешествуем по Минску» и «Мая радзіма Беларусь». Все объекты интерактивные. Вызывая какой-то из них, мы можем получить полную информацию о нем.

Кстати, ту самую дорогу прокладываем мы себе сами. Впрочем, можем создать и так называемые виртуальные двери, которые открывают нам новые возможности, ну или как здесь – новую информацию.

Даже не задумавшись, назвать старейший город нашей страны? Или, не моргнув, найти пять отличий у руин Гольшанского и Новогрудского замков? Легко!

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»

Людмила Солдак:

Здесь очень интересные написаны тексты с подгруженными аудиогидами. Эти тексты интересны не только детям. Я считаю, что узнать о нашей Беларуси интересно и взрослым.

А ведь и правда, столь интерактивное и образовательное приложение может занять на целый день – проверено на себе.