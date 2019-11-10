Андрей Гаев: «На основе картографической информации строится деятельность управленческая»

Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Нужно встретить родственников в аэропорту и неизвестно, когда вылет? Или же недавний белорусский агротехнический стартап – карта полей для пчеловодов. Применение, как видите, действительно обширное.
Андрей Гаев, председатель Госкомимущества:
В самых разных сферах деятельности они организовывают труд людей: в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности, ЖКХ. На основе картографической информации строится деятельность управленческая. Сегодня на основе традиционных карт создаются географические информационные системы, которые в реальном режиме времени позволяют управлять всеми процессами в стране.
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Примеры говорят сами за себя: за 20 лет «Белкартография» не просто внедрила новые технологии, но и уж точно крепко стала на ноги.
Андрей Гаев:
Беларусь сегодня находится на передовых позициях. Мы являемся примером для картографических служб очень многих государств. И за эти 20 лет мы достигли современного положения вещей, у нас высокоэффективное государственное предприятие. Оно уверенно стоит на ногах, оно развивается, уверенно смотрит в будущее и является примером для того, чтобы подобные предприятия дальше развивались.
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