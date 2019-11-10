Андрей Гаев: «На основе картографической информации строится деятельность управленческая»

Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нужно встретить родственников в аэропорту и неизвестно, когда вылет? Или же недавний белорусский агротехнический стартап – карта полей для пчеловодов. Применение, как видите, действительно обширное.

Андрей Гаев, председатель Госкомимущества:

В самых разных сферах деятельности они организовывают труд людей: в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности, ЖКХ. На основе картографической информации строится деятельность управленческая. Сегодня на основе традиционных карт создаются географические информационные системы, которые в реальном режиме времени позволяют управлять всеми процессами в стране.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

Примеры говорят сами за себя: за 20 лет «Белкартография» не просто внедрила новые технологии, но и уж точно крепко стала на ноги.