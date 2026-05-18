Новости по тегу #Андрей Гаев

Негативные ролики, снятые в магазинах, дворах или на дороге – чаще всего становятся поводом для обращений граждан. Самосуд в интернете недопустим – если есть признаки нарушения, этим занимаются уполномоченные органы.
Нормально ли делать из соцсетей «доску позора»? А главное, правомерно ли? Разобрались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Особое внимание – применению технологий искусственного интеллекта в контексте национальной безопасности.
Граждане, столкнувшиеся с навязчивой рекламой, «холодными звонками» или сбором излишних персональных данных, смогли получить квалифицированные консультации. Каждый случай разбирается индивидуально.
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