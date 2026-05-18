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Новости по тегу #Андрей Гаев

Как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон – рассказал Андрей Гаев
18 мая 2026 08:12

Как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон – рассказал Андрей Гаев

Превращают соцсети в «доску позора» – как хайп на чужой ошибке может привлечь к ответственности?
17 мая 2026 17:55

Превращают соцсети в «доску позора» – как хайп на чужой ошибке может привлечь к ответственности?

Национальный центр защиты персональных данных проводит масштабный профессиональный форум
28 января 2026 13:40

Национальный центр защиты персональных данных проводит масштабный профессиональный форум

В Национальном центре защиты персональных данных работает 2 офиса бесплатной правовой помощи
05 сентября 2025 14:13

В Национальном центре защиты персональных данных работает 2 офиса бесплатной правовой помощи

В Беларуси ужесточается наказание за нарушения в сфере защиты персональных данных
19 февраля 2024 07:34

В Беларуси ужесточается наказание за нарушения в сфере защиты персональных данных

В Беларуси повысят штрафы за незаконное распространение персональных данных
25 января 2024 12:12

В Беларуси повысят штрафы за незаконное распространение персональных данных

Мошенники могут использовать информацию из соцсетей. Кто сливает наши данные в Сеть – рассказал Андрей Гаев
12 ноября 2023 17:06

Мошенники могут использовать информацию из соцсетей. Кто сливает наши данные в Сеть – рассказал Андрей Гаев

«Назначаются внеплановые проверки». Известные белорусские торговые сети подверглись утечке информации
12 ноября 2023 17:05

«Назначаются внеплановые проверки». Известные белорусские торговые сети подверглись утечке информации

За 2023 год более тысячи человек обратились в Национальный центр защиты персональных данных
05 сентября 2023 14:23

За 2023 год более тысячи человек обратились в Национальный центр защиты персональных данных

Как избежать утечки информации? В Беларуси впервые прошёл форум, приуроченный ко Дню защиты персональных данных
26 января 2023 11:00

Как избежать утечки информации? В Беларуси впервые прошёл форум, приуроченный ко Дню защиты персональных данных

Опрос: 75% белорусов считают свои персональные данные безусловной ценностью
25 января 2023 08:00

Опрос: 75% белорусов считают свои персональные данные безусловной ценностью

В топе нарушителей – банки. В Национальный центр защиты персональных данных поступило более 50 жалоб
27 апреля 2022 18:12

В топе нарушителей – банки. В Национальный центр защиты персональных данных поступило более 50 жалоб