Юлия Огнева: «В журналистике вырванные из контекста фразы – это как минимум непрофессионально»

Новости Беларуси. У редколлегии Оксфордского словаря есть традиция – выбирать слово года. Например, в 2018 году – toxic («токсичный»), в 2017-м – youthquake (дословно – «молодежетрясение», но в вольном переводе – значимые перемены, вызванные действиями или влиянием молодежи). В 2016-м – post-truth («постправда»), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Как по мне, так пока незаслуженно обошли вниманием слово fake («поддельный»), особенно в сочетании с news («новости»). Примета времени, знаете ли.

На неделе грянуло, что называется, откуда не ждали. Причем на высоком уровне. Это о реакции премьер-министра России Дмитрия Медведева на интервью Александра Лукашенко казахстанским журналистам. В день информационного вброса (по-другому не знаю даже как это и назвать) чаша кипела через край, сейчас эмоции несколько поулеглись, но потребность в «ответочке» осталась.

Ну, во-первых. Не знаю, как в политике, точнее знаю, но утверждать все-таки не буду, но в журналистике вырванные из контекста фразы – это как минимум непрофессионально, как максимум – дурной тон.

Во-вторых, есть темы, спекулировать на которых не то что не принято – попросту нельзя. Табу. У нас это подвиги дедов и прадедов. Наверное, в Москве как-то по-другому, хотя уверена, что русские люди относятся к этому также свято, как и белорусы. Побеждали вместе.

В-третьих, мы находимся на том этапе нашей истории, когда нас все устраивает. Беларусь – независимое суверенное государство в центре Европы. Основа внешней политики неизменна: миролюбивость и многовекторность. Мы никогда не начинали войн и впредь не будем этого делать, а значит, и ответственность за них нести не должны. Не наша ответственность. Но крест свой мы несли и веровали. Когда нашу страну стирали с лица земли, когда восстанавливать ее было некому – на последней войне погиб каждый третий.