Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей выставке FOODEX Japan в Токио
Презентовать потенциал и открыть новые точки взаимодействия с партнерами. Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в Токио. Экспозиция Belarus. The Taste of Nature впервые за долгое время после пандемийных ограничений представлена в Японии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна является одним из мировых лидеров пищевой отрасли в технологическом и в ассортиментном плане. И нам есть что предложить Японии и региону в целом. На белорусском стенде – продукция флагманов молочной отрасли и птицеводства. Молоко сухое, обезжиренное и безлактозное, сливки, элитные твердые сыры, творог, глазированные сырки, копченые и маринованные яйца. О высоком качестве наших изделий в Японии хорошо знают. Но, как говорится, лучше один раз попробовать.
Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:
Дегустации показали то, что белорусская продукция пришлась по вкусу японскому потребителю. Мы надеемся найти здесь надежных партнеров.
Отметим, по оценке экспертного сообщества, выставка Foodex Japan является главным событием в сфере пищевой промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2025 году она объединила без малого три тысячи компаний из порядка 70 стран. Среди участников – представители Европы, Азии, Америки и Африки.