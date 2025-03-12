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Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей выставке FOODEX Japan в Токио

12 марта 2025 07:51
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Презентовать потенциал и открыть новые точки взаимодействия с партнерами. Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в Токио. Экспозиция Belarus. The Taste of Nature впервые за долгое время после пандемийных ограничений представлена в Японии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей выставке FOODEX Japan в Токио-2

Наша страна является одним из мировых лидеров пищевой отрасли в технологическом и в ассортиментном плане. И нам есть что предложить Японии и региону в целом. На белорусском стенде – продукция флагманов молочной отрасли и птицеводства. Молоко сухое, обезжиренное и безлактозное, сливки, элитные твердые сыры, творог, глазированные сырки, копченые и маринованные яйца. О высоком качестве наших изделий в Японии хорошо знают. Но, как говорится, лучше один раз попробовать. 

Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей выставке FOODEX Japan в Токио-4

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:
Дегустации показали то, что белорусская продукция пришлась по вкусу японскому потребителю. Мы надеемся найти здесь надежных партнеров.

Отметим, по оценке экспертного сообщества, выставка Foodex Japan является главным событием в сфере пищевой промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2025 году она объединила без малого три тысячи компаний из порядка 70 стран. Среди участников – представители Европы, Азии, Америки и Африки.

# Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Япония # Беларусь-Япония # Международное сотрудничество

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