Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей выставке FOODEX Japan в Токио

Презентовать потенциал и открыть новые точки взаимодействия с партнерами. Беларусь представила свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в Токио. Экспозиция Belarus. The Taste of Nature впервые за долгое время после пандемийных ограничений представлена в Японии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна является одним из мировых лидеров пищевой отрасли в технологическом и в ассортиментном плане. И нам есть что предложить Японии и региону в целом. На белорусском стенде – продукция флагманов молочной отрасли и птицеводства. Молоко сухое, обезжиренное и безлактозное, сливки, элитные твердые сыры, творог, глазированные сырки, копченые и маринованные яйца. О высоком качестве наших изделий в Японии хорошо знают. Но, как говорится, лучше один раз попробовать.