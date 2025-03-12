Лидские пограничники задержали оператора дрона возле литовской границы

Пойман с поличным. Лидские пограничники задержали в нескольких километрах от литовской границы оператора дрона. Местный житель запускал самодельный беспилотник неподалеку от рубежей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину задержали, а найденные при нем БПЛА и аккумуляторы изъяли и доставили в управление погранотряда. В отношении задержанного начат административный процесс. Напомним, ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников в Беларуси запрещены, как и использование воздушного пространства. А использование дронов в пограничной зоне или полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность.