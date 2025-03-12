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Лидские пограничники задержали оператора дрона возле литовской границы

12 марта 2025 07:31
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Пойман с поличным. Лидские пограничники задержали в нескольких километрах от литовской границы оператора дрона. Местный житель запускал самодельный беспилотник неподалеку от рубежей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лидские пограничники задержали оператора дрона возле литовской границы -2

Мужчину задержали, а найденные при нем БПЛА и аккумуляторы изъяли и доставили в управление погранотряда. В отношении задержанного начат административный процесс. Напомним, ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников в Беларуси запрещены, как и использование воздушного пространства. А использование дронов в пограничной зоне или полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность. 

# Государственная граница Беларуси # пограничники

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