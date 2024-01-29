Политолог рассказал, что будет прописано в обновлённой Военной доктрине Беларуси

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Дзермант, политолог:

В Беларуси происходит обновление и обсуждение ключевых документов, регулирующих нашу безопасность, – Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, в которых в соответствии со значительно изменившейся обстановкой вокруг нашей страны отражено понимание того, в чем вы видим вызовы, риски и угрозы безопасности для народа и государства. А также то, как будем на них реагировать. Миролюбивый курс страны сохраняется

Алексей Дзермант:

Наиболее важные новшества будут внесены в Военную доктрину Республики Беларусь. Во-первых, важно подчеркнуть, что в ней сохраняется преемственность с прежним миролюбивым курсом нашей страны. Ни одно государство мира, ни один народ мы не рассматриваем в качестве врага, а это значит, что всегда, даже несмотря на плохие отношения в данный момент с той или иной страной, у нас есть возможность и шанс решать все разногласия политико-дипломатическим путем. У нас нет агрессивных планов, ни к кому мы не предъявляем территориальных претензий, не стремимся вмешиваться во внутренние дела и пытаться изменить государственный строй, в том числе у соседей. Но не замечать то, что у них происходит в плане милитаризации, наращивания ударных группировок, нахождения на их территории экстремистских формирований, не скрывающих планы нападения на нашу страну, мы не можем. И это все отражено в Военной доктрине. Например, мы не будем спокойно наблюдать, как у наших границ будут возникать непосредственные угрозы вторжения, нападения на нас в той либо иной форме. В документе будет предусмотрена возможность нанесения упреждающего удара всеми имеющимися у нас в распоряжении средствами. В том числе тактическим ядерным оружием. Это очень серьезное оружие и возможное решение о его применении крайне непростое для любого лидера. Лукашенко о Военной доктрине: мы никогда не были защищены так, как сейчас. Подробнее. Алгоритм применения ядерного оружия и союзнические обязательства

Алексей Дзермант:

В доктрине будут прописаны условия и алгоритм применения тактического ядерного оружия, чтобы у вероятного противника не было никаких иллюзий насчет наличия возможности и политической воли это сделать, если угроза нашей стране будет явной и максимальной. Это в большей степени политическая мера, поскольку только решимость противостоять агрессии и наличие необходимых средств для этого реально и могут остановить недруга от нападения. Оно будет фатальной прежде всего для противника: мы не будем дожидаться перехода нашей границы и защищаться уже только на собственной земле. 1941 год никогда больше не повторится. В доктрине будут четко прописаны и наши союзнические обязательства, учитывая крайне непростую обстановку на западных рубежах Союзного государства, вокруг Калининградской области Российской Федерации и в целом в регионе Балтийского моря. Концептуально будет осмыслен опыт проведения миротворческих операций в рамках ОДКБ с участием Беларуси, а также событий в Казахстане в январе 2022 года. Это значит, что, не стремясь к какой-либо активности за пределами нашей страны, мы тем не менее будем готовы помочь нашим союзникам всем необходимым. Биологическая безопасность: что несет угрозу?