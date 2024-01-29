Политолог рассказал, что будет прописано в обновлённой Военной доктрине Беларуси
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
В Беларуси происходит обновление и обсуждение ключевых документов, регулирующих нашу безопасность, – Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, в которых в соответствии со значительно изменившейся обстановкой вокруг нашей страны отражено понимание того, в чем вы видим вызовы, риски и угрозы безопасности для народа и государства. А также то, как будем на них реагировать.
Миролюбивый курс страны сохраняется
Алексей Дзермант:
Наиболее важные новшества будут внесены в Военную доктрину Республики Беларусь. Во-первых, важно подчеркнуть, что в ней сохраняется преемственность с прежним миролюбивым курсом нашей страны. Ни одно государство мира, ни один народ мы не рассматриваем в качестве врага, а это значит, что всегда, даже несмотря на плохие отношения в данный момент с той или иной страной, у нас есть возможность и шанс решать все разногласия политико-дипломатическим путем.
У нас нет агрессивных планов, ни к кому мы не предъявляем территориальных претензий, не стремимся вмешиваться во внутренние дела и пытаться изменить государственный строй, в том числе у соседей. Но не замечать то, что у них происходит в плане милитаризации, наращивания ударных группировок, нахождения на их территории экстремистских формирований, не скрывающих планы нападения на нашу страну, мы не можем. И это все отражено в Военной доктрине.
Например, мы не будем спокойно наблюдать, как у наших границ будут возникать непосредственные угрозы вторжения, нападения на нас в той либо иной форме. В документе будет предусмотрена возможность нанесения упреждающего удара всеми имеющимися у нас в распоряжении средствами. В том числе тактическим ядерным оружием. Это очень серьезное оружие и возможное решение о его применении крайне непростое для любого лидера.
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Алгоритм применения ядерного оружия и союзнические обязательства
Алексей Дзермант:
В доктрине будут прописаны условия и алгоритм применения тактического ядерного оружия, чтобы у вероятного противника не было никаких иллюзий насчет наличия возможности и политической воли это сделать, если угроза нашей стране будет явной и максимальной.
Это в большей степени политическая мера, поскольку только решимость противостоять агрессии и наличие необходимых средств для этого реально и могут остановить недруга от нападения. Оно будет фатальной прежде всего для противника: мы не будем дожидаться перехода нашей границы и защищаться уже только на собственной земле. 1941 год никогда больше не повторится.
В доктрине будут четко прописаны и наши союзнические обязательства, учитывая крайне непростую обстановку на западных рубежах Союзного государства, вокруг Калининградской области Российской Федерации и в целом в регионе Балтийского моря. Концептуально будет осмыслен опыт проведения миротворческих операций в рамках ОДКБ с участием Беларуси, а также событий в Казахстане в январе 2022 года. Это значит, что, не стремясь к какой-либо активности за пределами нашей страны, мы тем не менее будем готовы помочь нашим союзникам всем необходимым.
Биологическая безопасность: что несет угрозу?
Алексей Дзермант:
В процессе обсуждения доктрины вносятся важные предложения и дополнения. В частности, о биологической безопасности. К сожалению, угрозы в этой сфере растут, и они могут быть гораздо более опасными, чем даже применение тактического ядерного оружия. Биологическая безопасность внутри и вокруг нашей страны должна стать одним из ключевых приоритетов.
Почему? Мы видим возросшую активность западных биолабораторий на постсоветском пространстве. Характер имеющейся информации о том, какие исследования там провалятся, на что они направлены, не позволяет сомневаться в том, что они несут нам биологические угрозы: распространение опасных вирусов, эпидемий, болезней, поражающих как животных, так и людей.
В этой связи мы должны уделить особенное внимание этой теме, а также взаимодействию с основным союзником – Россией – принять меры, чтобы западные лаборатории прекратили и работу вблизи наших границ или сделали прозрачными проводимые там исследования. Военная доктрина и Концепция национальной безопасности в своей основе – открытые документы, понимание сути которых должно быть доступно всем нашим гражданам. Но разъяснительная работа необходима, чтобы все белорусы понимали, чему мы противостоим и что должны быть готовы защитить.