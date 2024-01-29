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«Стандартный режим работы». Сколько объектов ежегодно строят в Минске?

29 января 2024 19:47
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Столичному «Горремавтодору» есть чем противостоять циклонам. Правда, приходится это делать и днем, и ночью. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Вы заявили о 15 новых объектах на 2024 год. Возможно, их больше, потому что в разных источниках – наверное, в зависимости от значимости, крупности. Там звучит памятник Невскому и мусоропереработывающий завод. Не будем забывать о переводе Минска на артезианские источники. Может быть, расскажите о самых значимых.

«Стандартный режим работы». Сколько объектов ежегодно строят в Минске?-1

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Наверное, 15 – это таких очень глобально значимых объектов. Вообще «Гордорстрой» сегодня является заказчиком по строительству более 60 объектов, из которых это только строительно-монтажные работы. Еще порядка 25 объектов – это перспективы ближайшие, где мы занимаемся предпроектной и проектной документацией.

Екатерина Забенько:
Скажите, это стандарт – ежегодно такие объемы?

Сергей Панев:
Да, это нормально. Работа организации, которая работает сегодня по фактически разработанной проектной документации и готовит свои планы на ближайшую перспективу. Это стандартный режим работы.

Создается автоматизированный центр мониторинга состояния мостов в Минске. Кому принадлежит разработка – подробнее здесь.

# Строительство # общество # Екатерина Забенько # Сергей Панев

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