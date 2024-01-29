«Стандартный режим работы». Сколько объектов ежегодно строят в Минске?

Столичному «Горремавтодору» есть чем противостоять циклонам. Правда, приходится это делать и днем, и ночью. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Вы заявили о 15 новых объектах на 2024 год. Возможно, их больше, потому что в разных источниках – наверное, в зависимости от значимости, крупности. Там звучит памятник Невскому и мусоропереработывающий завод. Не будем забывать о переводе Минска на артезианские источники. Может быть, расскажите о самых значимых.