В Минске открыли новый спорткомплекс БГТУ – что внутри?

Здесь будут растить новых чемпионов. Многофункциональный спортивный комплекс Белорусского государственного технологического университета торжественно открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В праздничной церемонии приняла участие председатель Совета Республики. Современный объект построили в рамках реализации государственной инвестиционной программы.
Здание на берегу Свислочи общей площадью в 5 тысяч квадратов сразу заявляет о себе ярким акцентом – перфорированным панно с силуэтами пловцов на фасаде. И это точное отражение того, что скрывается внутри. Главная гордость двухэтажного комплекса – 25-метровый бассейн с переменной глубиной, готовый принимать как любительские заплывы, так и серьезные студенческие старты.
По соседству под общей крышей развернулась огромная игровая арена для мини-футбола и волейбола, а также специализированные залы, где уже установили боксерский ринг и тяжелые атлетические помосты. Инфраструктура полностью инклюзивна: от безбарьерных подъемов до тренировочных зон – заниматься спортом и восстанавливать силы здесь сможет каждый.
Сергей Касперович, ректор Белорусского государственного технологического университета:
Конечно же, основные потребители, это наши студенты, студенты БГТУ. Они здесь будут активно заниматься физическим воспитанием, учебные занятия в рамках новой учебной программы. Здесь будут проходить учебные занятия учащихся военной кафедры БГТУ, отдельно по физической культуре. Ну и, конечно же, тренировочный процесс для спортсменов, групп спортсовершенствования.
Спортивная база отечественных вузов насчитывает более 700 объектов. И они не пустуют ни в выходные, ни в будни. Пока одни студенты сдают здесь зачеты, другие тренируются в секциях, а по вечерам на аренах проходят товарищеские матчи.
Главной же площадкой для проверки сил остается Республиканская универсиада. Традиционные состязания объединяют молодежь в 27 дисциплинах, а в предстоящем учебном году турнир стартует в обновленном формате.
V Международный молодежный экологический форум стартовал в БГТУ.