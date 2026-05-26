В Минске открыли новый спорткомплекс БГТУ – что внутри?

Здесь будут растить новых чемпионов. Многофункциональный спортивный комплекс Белорусского государственного технологического университета торжественно открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В праздничной церемонии приняла участие председатель Совета Республики. Современный объект построили в рамках реализации государственной инвестиционной программы.

Здание на берегу Свислочи общей площадью в 5 тысяч квадратов сразу заявляет о себе ярким акцентом – перфорированным панно с силуэтами пловцов на фасаде. И это точное отражение того, что скрывается внутри. Главная гордость двухэтажного комплекса – 25-метровый бассейн с переменной глубиной, готовый принимать как любительские заплывы, так и серьезные студенческие старты. По соседству под общей крышей развернулась огромная игровая арена для мини-футбола и волейбола, а также специализированные залы, где уже установили боксерский ринг и тяжелые атлетические помосты. Инфраструктура полностью инклюзивна: от безбарьерных подъемов до тренировочных зон – заниматься спортом и восстанавливать силы здесь сможет каждый.