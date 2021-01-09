«Беларусь красивая. Нам нравится». Как в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще встречают гостей из разных уголков страны?

Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в эти праздничные дни принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречают посетителей, пожалуй, в самом холодном зале страны – в окружении почти двух сотен снеговиков, которые прибыли в поместье из разных частей земного шара. Для тех, кто не смог загадать свои желания лично, Дед Мороз готов устроить Skype-сессию. Для этого в древнейший заповедный лес Европы специально провели интернет. Репортаж Кристины Протосовицкой.

К Дедушке Морозу традиционно приезжают целыми семьями. Маленькая Ксюша проделала путь из Минска – первое в жизни большое путешествие. Для малышки третий Новый год наступает в компании главного волшебника страны. Тут же исполняется желание: девочка получила долгожданный ранец. «Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

Никак не меньше своей встречи с беловежским Дедом Морозом ждал маленький Никита из Гродно. Тут же докладывает: письмо написал без единой ошибки.

Никита, житель Гродно:

Очень долго. Целый год. А это я ждал-ждал и, наконец, дождался. Волшебнику отдыхать некогда. Хоть гостей в поместье стало чуточку меньше, иностранная корреспонденция прибывает мешками.

Мальчик пишет, что живет в Варшаве и хотел бы, чтобы я в этом году подарил ему красивый грузовичок. Юные почитатели из Польши, Франции, Германии, России. В этот год на зимний адрес приходит как никогда много писем – больше 20 тысяч.

В дремучий лес пришел и интернет. Теперь Дедушка онлайн со своими малышами каждый уикенд.

У Дедушки Мороза много дел, помогаю осваивать интернет-технологии.

Добрый день! Приветствую вас на своей волшебной полянке. Давайте знакомиться. Я добрый Лесовичок – повелитель животных и леса. Новый помощник понимает животных с полуслова, оберегает символ наступающего года и знает, как приумножить семейный капитал. Бытует такая легенда: кто загадает три желания и погладит копытце бычка, у того год будет успешный.

Главное, за чем приезжают в Поместье – загадать желания.

Валерия Лученок, жительница Минска:

Загадала пижаму, помаду темную.

Личные аудиенции с Дедом Морозом – этого ждали и это случилось. Он встречает гостей в самом холодном зале страны в окружении почти двух сотен снеговиков. Каждый прибыл из разных частей земного шара.

Алесь, помощник Деда Мороза:

Даже были забавные случаи, когда нам присылали посылку, мы ее открывали с Дедом Морозом, и там записка: «Дедушка Мороз, высылаю тебе снеговика и запасные части. Если вдруг в процессе, пока дойдет, снеговик сломается, почините его, пожалуйста». Из-за закрытых границ в поместье поток иностранных туристов стал меньше. А белорусы – постоянные гости.

Сергей Осейчук, житель Каменца:

Сами мы местные. К нам приехали гости из Гродно. Достопримечательность значительная для нашего района. Все едут смотреть.

Оксана Квятковская, жительница Гродно:

Эмоций хочется, хочется посмотреть, пообщаться. Тяжело сидеть дома. Мы всегда путешествуем. Беларусь красивая. Нам нравится, путешествуем с удовольствием.