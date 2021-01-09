Александр Лукашенко: море людей мне предлагали карантин, но нам это не нужно, нам нужно работать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прямо вам в глаза говорю: вы мне не верили в феврале… Когда у нас эта пандемия? В марте, когда я говорил и про водку, и про трактор, и про баню. Как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим.

Поверьте, море людей мне предлагали карантин. А потом – помните, я говорил? – комендантский час мне предложили ввести западники и ВОЗ. Я сказал: «Никакого не будет комендантского часа. Ну, а если белорусам очень хочется комендантский час, мы за сутки введем комендантский час и зачынім так, что никто нос не высунет». Но нам это не нужно, нам нужно работать.