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Александр Лукашенко: море людей мне предлагали карантин, но нам это не нужно, нам нужно работать

09 января 2021 18:47
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Новости Беларуси. Время для мировой экономики непростое: коронавирусная эпидемия подкосила всех, а предприятия каждый день теряют прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: море людей мне предлагали карантин, но нам это не нужно, нам нужно работать-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прямо вам в глаза говорю: вы мне не верили в феврале… Когда у нас эта пандемия? В марте, когда я говорил и про водку, и про трактор, и про баню. Как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим.  

Поверьте, море людей мне предлагали карантин. А потом – помните, я говорил? – комендантский час мне предложили ввести западники и ВОЗ. Я сказал: «Никакого не будет комендантского часа. Ну, а если белорусам очень хочется комендантский час, мы за сутки введем комендантский час и зачынім так, что никто нос не высунет». Но нам это не нужно, нам нужно работать.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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