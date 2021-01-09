Григорий Азарёнок: Америка – мастер провокаций, и штурм Капитолия вполне может быть одной из них
Новости Беларуси. Весь мир обсуждает то, что в канун Рождества произошло в Соединенных Штатах Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После штурма протестующими здания Капитолия все больше разговоров о немедленном импичменте действующему президенту Трампу. Раздаются голоса и об уголовном преследовании. Глобальная американская империя вступает в новую стадию своего существования, что несет глобальные риски для всего человечества.
Об этом новый выпуск авторской программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Америка. Страна, которая сейчас является геополитическим гегемоном в условиях однополярного мира. Государство, которое строит новый мировой порядок. Система, которая навязывает правила всему остальному человечеству. После развала и уничтожения Советского Союза это государство стало монополистом. Новой глобальной империей. Исполнилась та самая пресловутая американская мечта: град на холме, который стал столицей мира.
Они взяли эту монополию и сделали человечество лучше? Голивуд вам расскажет, что да.
Григорий Азаренок:
Первой все прелести однополярного мира ощутила на себе Югославия. Гламурная улыбка Клинтона обернулась кровавым оскалом Олбрайт. Процветающее некогда государство было уничтожено. Грязно и цинично наплевав на международное право, американцы бомбили Белград. Один из налетов происходил в день православной Пасхи. Вот так американцы поздравили все человечество. Были убиты тысячи мирных жителей, а государство было уничтожено.
Затем – циничное и подлое уничтожения Ирака. Колин Пауэлл тряс пробиркой с порошком, убеждая весь мир, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Интервенция. Война. Миллион погибших. Десятилетие гражданского конфликта. А никакого оружия массового поражения так и не нашли.
Григорий Азаренок:
Затем – Ливия. Подлое нападение на суверенное государство, которое отказалось стоять на коленях и подчиняться. Создание сети подконтрольных террористических групп и прямая интервенция. Как итог – сотни тысяч погибших и многолетняя гражданская война.
То же самое они хотели совершить в Сирии. Но нашлась сила, которая указала обнаглевшим янки свое место.
В 2016 году к власти в США пришел несистемный человек. Дональд Трамп вступил в борьбу с неотроцкистской глобалистской элитой, которая была готова бросить в топку все человечество, в том числе и саму Америку, ради построения нового мирового порядка. И, похоже, проиграл. Его нагло и цинично выбрасывают из власти, проведя самые грязные и скандальные выборы в истории человечества.
Григорий Азаренок:
Америка – мастер провокаций, и штурм Капитолия вполне может быть одной из них, чтобы затем уничтожить Трампа лично и трампизм как явление. Чтобы никто и никогда не смел поднять голову и противостоять глобалистскому проекту. Глобальная американская империя идет к своему краху. Вместе с собой в могилу они готовы взять все человечество.
Почему протестующие вошли в Капитолий и как кризис в США отразится на внешней политике? Мнение политолога Шпаковского
Григорий Азаренок:
США уничтожили десятки стран. Подчинили народы и даже континенты. Но есть те, кто им не по зубам. Сколько раз они пытались опрокинуть Беларусь и Александра Лукашенко? Но мы знаем, что Рим побеждает Карфаген. Победа будет за нами.