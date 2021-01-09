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«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

09 января 2021 11:36
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Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в эти праздничные дни принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей-1

Встречают посетителей, пожалуй, в самом холодном зале страны – в окружении почти двух сотен снеговиков, которые прибыли в поместье из разных частей земного шара.

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей-4

Для тех, кто не смог загадать свои желания лично, Дед Мороз готов устроить Skype-сессию. Для этого в древнейший заповедный лес Европы специально провели интернет.  

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей-7

Анастасия Вискуб, жительница Минска:
Мы очень ждали этого, мы с самого начала года загадывали, что сюда обязательно приедем. Наша малышка Ксюша подросла, мы с нетерпением сюда рвались. И вот мы наконец-то здесь, мы очень рады.

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей-10

Сергей Осейчук, житель Каменца:
Мы местные, к нам приехали гости из Гродно. Достопримечательность значительная для нашего района. Все едут смотреть.  

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей-13

Получают в поместье и традиционные письма. В этом году корреспонденцию (в том числе иностранную) пущанскому волшебнику доставляют целыми мешками – счет уже идет на десятки тысяч конвертов с самыми заветными желаниями и поздравлениями.

# Новый год # общество # Анастасия Вискуб # Сергей Осейчук # Фотофакт

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