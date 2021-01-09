«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в эти праздничные дни принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречают посетителей, пожалуй, в самом холодном зале страны – в окружении почти двух сотен снеговиков, которые прибыли в поместье из разных частей земного шара.

Для тех, кто не смог загадать свои желания лично, Дед Мороз готов устроить Skype-сессию. Для этого в древнейший заповедный лес Европы специально провели интернет.

Анастасия Вискуб, жительница Минска:

Мы очень ждали этого, мы с самого начала года загадывали, что сюда обязательно приедем. Наша малышка Ксюша подросла, мы с нетерпением сюда рвались. И вот мы наконец-то здесь, мы очень рады.

Сергей Осейчук, житель Каменца:

Мы местные, к нам приехали гости из Гродно. Достопримечательность значительная для нашего района. Все едут смотреть.