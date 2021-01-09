Евгений Пустовой: если честно, в Беларуси не два политических лагеря, а четыре

Новости Беларуси. Западному миру не до праздников: в США штурмуют Белый дом, Европу лихорадит от COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь тихо и по-доброму встречает череду рождественских праздников. Это время, когда можно не торопясь порассуждать о вечном и заглянуть внутрь себя.