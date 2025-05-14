Беларусь и Зимбабве намерены наладить сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки
Дорожная карта до 2030 года, ряд меморандумов между профильными ведомствами, договоренности о создании комиссии на уровне глав государств – таковы итоги переговоров лидеров Беларуси и Зимбабве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе нынешних переговоров сферы взаимодействия серьезно расширили. Беларусь предложила новые направления: по внедрению современных технологий переработки отходов, цифровизации, использованию мирного атома. Подписями стороны скрепили планы по развитию сотрудничества между профильными министерствами. Основой отношений – с конкретными проектами – стала дорожная карта до 2030 года. Развивать торгово-экономическое взаимодействие Минск и Хараре планируют также посредством сотрудничества в рамках международных организаций.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе, Зимбабве – в Сообществе развития Юга Африки. Мы готовы использовать свое особое положение для активизации сотрудничества между этими интеграционными блоками и упрощения условий взаимной торговли. Конечно, в соответствии с действующими правовыми процедурами.
Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве:
У Зимбабве уникальная позиция, которая позволит нашей стране стать хабом, на базе которого белорусская продукция может быть реализована в более широком регионе. Это поспособствует экономическому сотрудничеству со многими странами Африки. Мы признаем важность партнерства, которое сложилось между странами в этой сложной геополитической ситуации. И настроены наращивать наши отношения на базе международных площадок. Будем фокусироваться на достижении взаимного понимания и продолжим осуждать ограничительные меры, санкции, которые приносят лишь вред.
Политическое сотрудничество имеет высокое значение, как и экономическое. Так, стороны констатировали схожесть взглядов в вопросах справедливого мироустройства. К слову, в ходе переговоров Александр Лукашенко подтвердил намерение вновь посетить Хараре. Беларусь поддерживает стремление Зимбабве к укреплению независимости – информационной, экономической. Странам глобального Юга по-прежнему приходится отстаивать свой суверенитет, а к выбору партнеров подходить с особой тщательностью. И Беларусь оказанное доверие оправдывает. Как подчеркнул Александр Лукашенко, двустороннее сотрудничество с Зимбабве задало новый стандарт в работе со странами всего Африканского континента.
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