Беларусь и Зимбабве намерены наладить сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки

Дорожная карта до 2030 года, ряд меморандумов между профильными ведомствами, договоренности о создании комиссии на уровне глав государств – таковы итоги переговоров лидеров Беларуси и Зимбабве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе нынешних переговоров сферы взаимодействия серьезно расширили. Беларусь предложила новые направления: по внедрению современных технологий переработки отходов, цифровизации, использованию мирного атома. Подписями стороны скрепили планы по развитию сотрудничества между профильными министерствами. Основой отношений – с конкретными проектами – стала дорожная карта до 2030 года. Развивать торгово-экономическое взаимодействие Минск и Хараре планируют также посредством сотрудничества в рамках международных организаций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе, Зимбабве – в Сообществе развития Юга Африки. Мы готовы использовать свое особое положение для активизации сотрудничества между этими интеграционными блоками и упрощения условий взаимной торговли. Конечно, в соответствии с действующими правовыми процедурами. Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве:

У Зимбабве уникальная позиция, которая позволит нашей стране стать хабом, на базе которого белорусская продукция может быть реализована в более широком регионе. Это поспособствует экономическому сотрудничеству со многими странами Африки. Мы признаем важность партнерства, которое сложилось между странами в этой сложной геополитической ситуации. И настроены наращивать наши отношения на базе международных площадок. Будем фокусироваться на достижении взаимного понимания и продолжим осуждать ограничительные меры, санкции, которые приносят лишь вред.