Лукашенко: на примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят альтернативу диктату Запада

Двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве задало новый стандарт в работе со странами континента. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Президентом этой африканской страны. Эммерсон Мнангагва с официальным визитом в Минске, встрече на высшем уровне предшествовала серьезная подготовка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие двусторонних контактов, диалог между профильными министерствами, формирование правовой базы сотрудничества и расширение торгово-экономического взаимодействия – работа по всем направлениям значительно активизировалась после исторического визита Александра Лукашенко в Хараре в 2023 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совместная программа механизации сельского хозяйства Зимбабве стала настоящим образцом честного, открытого и продуктивного взаимодействия.

Благодаря совместной программе сбор пшеницы в Зимбабве уже вырос более чем в три раза. С 2022 года Зимбабве полностью обеспечивает внутренние потребности в пшенице, начат экспорт излишков в соседние страны, в том числе в Мозамбик, Ботсвану. Мы продолжаем работу с фокусом на то, чтобы сохранить такие урожаи и дополнительно укрепить продовольственную безопасность Зимбабве и юга Африки в целом. Это важное направление – работа с вашей территорией на другие страны.

На примере работы в Зимбабве другие страны Африканского континента видят, что эксплуатации и диктату Запада и транснациональных корпораций есть реальная альтернатива.