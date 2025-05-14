«Большое спасибо, дорогой брат!» – за что Президент Зимбабве поблагодарил Лукашенко?

Двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве задало новый стандарт в работе со странами континента. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Президентом этой африканской страны. Эммерсон Мнангагва с официальным визитом в Минске, встрече на высшем уровне предшествовала серьезная подготовка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве:

Прогресс и рост, которые мы наблюдаем в наших отношениях, удовлетворяет. Но есть необходимость двигаться дальше. Мы посетили белорусское молочное предприятие, этот визит заставил о многом задуматься. Мы готовы и далее модернизировать нашу молочную отрасль с поддержкой белорусских партнеров. Я считаю, что в то же время ваша экономика может выиграть, потому что она будет присутствовать в нашем регионе, в Африке. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что вы, господин Президент, являетесь примером лидерства и благодарю за ту роль, которую вы играете в сотрудничестве и укреплении дружбы между странами. Большое спасибо, дорогой брат!