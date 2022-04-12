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Беларусь и Россия работают над совместным проектом дистанционного зондирования Земли

12 апреля 2022 06:45
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Новости Беларуси. Беларусь стала космической державой 10 лет назад. С космодрома Байконур запущен наш спутник дистанционного зондирования Земли. Белорусские специалисты научились вовсю использовать небесные технологии на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь и Россия работают над совместным проектом дистанционного зондирования Земли-1

Сегодня теми снимками, которые отправляет аппарат, пользуются 11 министерств – спасатели, метеорологи, аграрии, строители, предприятия, которые связаны с экологической безопасностью. Среди тех, кто покорял космос, небезызвестные белорусы – Петр Климук и Владимир Коваленок, Олег Новицкий. За эти годы космическая отрасль страны не просто выросла, но и обзавелась собственными амбициями. И сейчас по решению президентов двух стран ученые работают над новым совместным проектом дистанционного зондирования Земли. Специалисты уверяют – это будет прорыв.  

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию (здесь подробности).  

# Наука # общество # Петр Климук # Владимир Ковалёнок # Олег Новицкий # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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