Беларусь и Россия работают над совместным проектом дистанционного зондирования Земли

Новости Беларуси. Беларусь стала космической державой 10 лет назад. С космодрома Байконур запущен наш спутник дистанционного зондирования Земли. Белорусские специалисты научились вовсю использовать небесные технологии на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня теми снимками, которые отправляет аппарат, пользуются 11 министерств – спасатели, метеорологи, аграрии, строители, предприятия, которые связаны с экологической безопасностью. Среди тех, кто покорял космос, небезызвестные белорусы – Петр Климук и Владимир Коваленок, Олег Новицкий. За эти годы космическая отрасль страны не просто выросла, но и обзавелась собственными амбициями. И сейчас по решению президентов двух стран ученые работают над новым совместным проектом дистанционного зондирования Земли. Специалисты уверяют – это будет прорыв.