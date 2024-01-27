Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Россию

Президент Беларуси с рабочим визитом прибыл в Россию. Белорусский борт номер 1 приземлился в аэропорту Пулково. Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге также пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства. В центре внимания будет утверждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на ближайшие годы и обсуждение перспектив развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах. Будут подведены и итоги ранее осуществленных интеграционных проектов, в том числе 28 союзных программ. Также в повестке заседания вопросы, касающиеся согласованных действий в области внешней политики, стратегии научно-технологического развития, реализации единой промышленной политики, модернизации железнодорожной инфраструктуры и развития средств массовой информации Союзного государства.

Президенты Беларуси и России проведут двусторонние переговоры, в ходе которых рассмотрят наиболее актуальные вопросы взаимодействия, обсудят международную тематику.