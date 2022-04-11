«Понимаете, вот такие мы были тощие, маленькие, худые, страшные». Что рассказали бывшие малолетние узники концлагерей?

Новости Беларуси. 18 миллионов жизней, жестоко отобранных, замученных, искалеченных. Именно столько людей в мире прошли через фашистские лагеря смерти. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспоминания бывших малолетних узников, чудом выживших в нечеловеческих условиях, в репортаже Яны Шипко.

Нацисты создали гигантскую сеть фабрик смерти. В одной Беларуси их было больше 260. Сегодня те, кто не по книгам знают ужасы концлагерей, держатся вместе, вспоминая ад, который пришлось пройти. В этот самый день 77 лет назад, когда узники Бухенвальда подняли восстание, Викентий Степанович вместе с матерью был там. «Эта земля стонет. Просто стонет». В Тростенце почтили память жертв фашистских концлагерей. Читать здесь.

Викентий Клименков, бывший малолетний узник:

Фотография моей матери и номер узника Бухенвальда именно. Мне было в это время шесть с половиной лет. Были не в основном лагере, а в филиале Бухенвальда возле города Дортмунда. И в этот день вошли утром танки американские. Так что этот день именно – для меня тоже праздник.

Голод, пытки, медицинские эксперименты. Они выжили вопреки в нечеловеческих условиях. В совсем юном возрасте столкнулись с болью, жуткими страданиями и смертью. И сколько бы лет ни прошло с тех пор, помнят, как хрупок мир и какими бессильными они были в лагерях смерти перед лицом своих палачей. Игорь Марзалюк: «Не трэба нічога апускаць. Не ў сіле Бог, а ў праўдзе. Вось пра гэта трэба ведаць». Читать здесь.

Инесса Кулаго, бывшая малолетняя узница:

На нас было вообще страшно смотреть: мы такие тощие были, что я потом, когда нас одевали, когда нас уже привезли в Беларусь, в Минск... На нас была одежда, которую я одевала потом только на куклу. Понимаете, вот такие мы были тощие, маленькие, худые, страшные.